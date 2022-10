Alexander Skarsgard holt Florence Pugh bei "The Pack" an Bord

Florence Pugh übernimmt eine der Hauptrollen in dem Psychothriller "The Pack", mit dem Alexander Skarsgard sein Spielfilm-Regiedebüt geben wird. Das Projekt wird auf dem morgen beginnenden AFM angeboten.

Florence Pugh wird voraussichtlich ab März 2023 zusammen mit Alexander Skarsgard, der damit sein Spielfilm-Regiedebüt geben wird, für "The Pack" vor der Kamera stehen. Wie Screen International berichtet, steht die Crew einer beschwerlichen Alaska-Expedition zur Rettung eines vom Aussterben bedrohten Wolfs im Zentrum des Psychothrillers mit Schwarze-Komödie-Elementen. Sie alle treffen sich nach der Expedition bei einer Preisverleihung im Lincoln Center in New York. Dabei kommen Spannungen auf, als ein Geheimnis ihre gemeinsame Arbeit bedroht.

Produziert wird "The Pack", zu dem Rose Gilroy das Drehbuch geschrieben hat, von Jennifer Fox. Das Projekt wird auf dem am morgigen Dienstag beginnenden AFM angeboten werden.

Florence Pugh ist derzeit in dem Fantasy-Filmfest-Eröffnungsfilm Don't Worry Darling" zu sehen und steht derzeit für Christopher Nolans Oppenheimer" vor der Kamera.

Alexander Skarsgard war zuletzt im Frühjahr im Historienfilm The Northman" von den deutschen Kinos zu sehen gewesen.