Regisseurin für "Venom 3" gefunden

Sony hatte bereits angekündigt einen dritten Film um Marvels Antiheld "Venom" in Angriff nehmen zu wollen. Nun soll klar sein, wer die Regie übernimmt: Kelly Marcel, die Drehbuchautorin und Produzentin der vorherigen "Venom"-Filme. Marcel schrieb zuvor das Drehbuch zu u.a. Fifty Shades of Grey". Mit dem Fantasy-Action-Film mit Tom Hardy in der Hauptrolle und als Produzent gibt sie ihr Regiedebüt.

Der von Ruben Fleischer inszenierte erste Auftritt von Venom startete 2018 und kam auf rund 1,4 Mio. Zuschauer im deutschen Kino und auf über 213 Mio. Dollar Einspiel am US-Boxoffice. Venom: Let There Be Carnage" unter der Regie von Andy Serkis wurde im vergangenen Jahr von 1,2 Mio. Kinogängern in Deutschland gesehen und kam in den USA auf ein ähnliches Einspiel wie der Vorgänger.

Marcel schreibt und produziert auch den dritten Film. Neben ihr und Hardy, der den Stoff auch mitentwickelt, gehören außerdem Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal und Hutch Parker zum Team der Produzenten.