Kinowochenende trotzt Spätsommereinbruch

Ob es am Ende für einen absoluten Rekord gereicht hat, war bei Erstellung dieses Artikels noch offen, allerdings deuten alle Zeichen darauf hin, dass der diesjährige Oktober in Deutschland tatsächlich der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 war. Verabschiedet hat sich der Monat am Wochenende jedenfalls mit veritablen Rekordwerten teilweise jenseits der 25 Grad, zumindest rund um die bayerische Landeshauptstadt schienen die Biergärten so voll zu sein wie die Theken für Grillfleisch leer...

Dass dies nicht ohne Auswirkungen auf den Kinobesuch blieb, liegt auf der Hand, schon vor dem Wochenende hatte man - trotz Ferienbeginns unter anderem in Bayern - bei den Bestandstiteln mit etwas höheren Rückgängen (und entsprechendem Druck auf Neustarts) rechnen dürfen; am Ende kann sich die Bilanz allerdings mehr als sehen lassen.

So gingen die Gesamtbesucher am vergangenen Wochenende laut der Filmsource-Auswertung von Comscore gegenüber dem (auch schon warmen) Vorwochenende um nur 5,9 Prozent zurück, beim Umsatz betrug das Minus sogar nur 2,6 Prozent. Insgesamt zählte man fast 1,24 Mio. Besuche und gut 11,8 Mio. Euro Boxoffice; für das Gesamtjahr steht der Zähler aktuell bei rund 58,4 Mio. Besuchen und gut 529,7 Mio. Euro Ticketumsatz. Der Rückstand auf 2019 ist damit zwar - wie vorab von Comscore gerade auch vor dem Hintergrund der Tentpole-Flaute, die weltweit im September für den schlechtesten Monat des laufenden Jahres sorgte, prognostiziert - gegenüber dem Ende des dritten Quartals etwas angewachsen, allerdings nur leicht; laut der Filmsource-Auswertung lag er zuletzt bei 33,7 Prozent nach Besuchern.

Ein besonders erfolgreiches Wochenende konnte Warner feiern, die die beiden erfolgreichsten Titel stellten. Black Adam" verteidigte mit knapp 198.000 Besuchen und einem Minus von nur 26,3 Prozent (in den USA hatte der Film mit einem Minus von 58,7 Prozent keinen übermäßig guten Hold) den Spitzenplatz und steht nun inklusive der Previews bei rund 575.000 Besuchen. "Rheingold" wiederum debütierte mit über 171.000 Besuchen auf Rang zwei und übertraf damit nicht nur die Erwartungen, sondern sämtliche bisherigen Startergebnisse der Filme von Fatih Akin.

Beileibe nicht die einzige gute Nachricht für den deutschen Film: Der Nachname" zeigte sich am zweiten Wochenende mit dem zweitniedrigsten Drop der Top Ten (dass ein anderer Film noch weniger nachgab, dürfte dem Datum geschuldet sein, dazu gleich mehr) überaus stabil und erhöhte mit weiteren 115.000 verkauften Tickets auf über 330.000 Besuche nach dem zweiten Wochenende (inklusive Previews). Nach Umsatz sicherte sich "Der Nachname" an diesem Wochenende Bronze, nach Besuchen hatte ein anderer deutscher Film die Nase vorne: Die Schule der magischen Tiere 2" schwang sich bei einem Minus von 27,8 Prozent und weiteren gut 138.000 Besuchen zum meistbesuchten deutschen Film des Jahres auf und wird noch heute den Vorgänger überholen - eine ausführliche Meldung dazu finden Sie hier.

Ein Meilenstein gelang unterdessen auch dem Überraschungshit Smile - Siehst Du es auch?", der knapp 110.000 Besucher:innen anzog (minus 25,8 Prozent) und der sich zum 15. Besuchsmillionär unter den Neustarts des Jahres aufschwang.

Erfreuliches gibt es auch aus dem AC-Segment zu berichten, denn zweiterfolgreichster Neustart war "Coldplay - Music of the Spheres" mit knapp 39.000 Besuchen. Damit zum stabilsten Bestandstitel der Top Ten: Wie bereits erwähnt, dürfte das Datum eine Rolle dabei gespielt haben, dass Halloween Ends" nur um 8,5 Prozent nach Besuchen nachgab. Am vorangegangenen Wochenende - das nahezu durch die Bank von hohen Rückgängen geprägt war - hatte der Abschluss der Trilogie um 47 Prozent abgebaut; auch das verglich sich aber sehr gut mit den USA, wo der dort zeitgleich im Stream gestartete Titel um massive 80 Prozent abgerauscht war, um sich am Wochenende vor Halloween nun auf ein Minus von "nur" rund 52 Prozent zu erholen. Knapp 384.000 Tickets wurden bislang verkauft, der direkte Vorgänger stand nach dem dritten Wochenende bei 370.000.

Leicht überdurchschnittlich stabil zeigten sich zuletzt auch "Lyle - Mein Freund, das Krokodil" mit einem Minus von 24 Prozent (knapp 54.000 Besuche erhöhten das Gesamtergebnis auf rund 172.000 inklusive Previews) und Triangle of Sadness" der ebenfalls rund 24 Prozent weniger Tickets als in der Vorwoche verkaufte und nun bei gut 178.000 Gesamtbesuchen rangiert; mit 34.000 Besuchen reichte es für den Arthouse-Titel am dritten Wochenende noch einmal für eine Top-Ten-Platzierung im Gesamtmarkt.

Drei weiteren Debütanten gelang der Einstieg in den Top 20: Bros" startete mit gut 15.000 verkauften Tickets auf Rang zwölf, Bodies Bodies Bodies" schaffte es mit gut 12.000 Besuchen auf Platz 15 und See How They Run" kam mit gut 11.000 Besuchen auf Position 16. Erwähnenswert sind noch drei besondere Langläufer: Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" hielt sich in der 18. Woche auf Rang 14, Der Gesang der Flusskrebse" in der elften Woche auf 18 - und Top Gun Maverick" in der 23. Woche auf Rang 20. Unterdessen legte Sevmedim Deme", der vorige Woche auf Platz 20 gestartet war, um fast 54 Prozent zu, gut 12.000 Besuche hievten ihn auf Position 13.

Insgesamt blieben die Zahlen um 22 Prozent nach Besuchen und um nur 15 Prozent nach Ticketumsatz hinter einem "mittleren" Wochenende der Vor-Corona-Jahre zurück; in den Niederlanden, wo am 2. November ein dreitägiges Kinofest mit einem Einheits-Ticketpreis von sechs Euro startet, fehlten nur zwei Prozent nach Besuch, nach Umsatz lag man ganze 19 Prozent darüber. Nicht so gut lief es in Österreich, dort betrug die Lücke 30 bzw. 19 Prozent.

Bayern, wo das Wetter besonders sommerlich ausfiel, konnte vom Ferienbeginn noch nicht profitieren - das Plus von 161 Prozent über dem schwächsten Besuch der Vor-Corona-Jahre lag unter dem bundesweiten Schnitt von 190 Prozent, am stärksten übersprangen Thüringen (plus 289 Prozent) und Bremen (plus 287 Prozent) die unterste Hürde, in beiden Bundesländern liefen die Herbstferien bis zum Ende der Woche. Bevor nächste Woche mit Black Panther: Wakanda Forever" ein Marvel-Tentpole mit Mittwochs-Start ins Geschehen eingreift, kommt diesen Donnerstag noch hochkarätiger Familiennachschub aus Deutschland mit Hui Buh und das Hexenschloss".