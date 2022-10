"Rheingold"-Team zu Gast im Münchner Leopold-Kino

Vor ausverkauftem Haus wurde in Kino 2 in den Münchner Leopold-Kinos am Freitagabend Fatih Akins neuer Film "Rheingold" gezeigt. Zur Aufführung war auch der Regisseur gekommen, der mit Rheintochter-Darstellerin Daniela Rodler, Produzent Hermann Weigel sowie den VFX Supervisorn Falk Büttner und Denis Behnke auch Mitglieder des Filmteams mitgebracht hatte. Zu den Gästen zählte auch der bei Warner Bros, dem Verleih des Films, für Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständige General Manager Hannes Heyelmann. Im Anschluss an die Filmvorführung führte Akin mit Andrea Hailer noch ein Filmgespräch über das Biopic des Rappers Xatar.