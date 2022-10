"Die Schule der magischen Tiere 2" setzt sich die Krone auf

Die Schule der magischen Tiere 2" schwimmt weiter auf der Erfolgswelle: An seinem fünften Wochenende platzierte sich die Hit-Fortsetzung mit über 138.000 verkauften Tickets nach Besuchen auf dem dritten Platz der Charts, nach Umsatz auf dem fünften. Gesamt stehen nunmehr bereits 1,7 Mio. Besucher zu Buche. Damit rangiert der Film nunmehr als meistbesuchter deutscher Neustart des Jahres - und liegt damit weiterhin deutlich vor dem enorm erfolgreichen Vorgänger, der es mit einem Start Mitte Oktober 2021 auf insgesamt rund 1,77 Mio. Besuche gebracht hatte und der nach dem fünften Wochenende bei knapp 1,27 Mio. gestanden hatte.

Laut der Filmsource-Auswertung von Comscore stand "Die Schule der magischen Tiere 2" schon am Ende des vergangenen Wochenendes und vor dem Feiertag in mehreren Bundesländern bei gut 1,76 Mio. Gesamtbesuchen, der Film wird somit schon heute das Gesamtergebnis seines Vorgängers übertreffen - und damit auch die Prognosen von Gower Street aus dem September.

Der Film war bereits hervorragend aus den Startlöchern gekommen, mit dem besten Debüt eines deutschen Films in den 2020er Jahren (hinzu kommt dann das beste gesamte Besuchsergebnis .der 2020er Jahre, sobald der erste Teil überholt ist). Gleichzeitig handelte es sich mit 827 Kopien um den größten Start eines deutschen Films seit fast fünf Jahren, zuletzt war "Die Schule der magischen Tiere 2" laut Comscore noch in 807 Locations zu sehen. Ein Endergebnis jenseits der zwei Mio. Besucher ist bei der aktuellen Entwicklung ausgemachte Sacher - zuletzt baute der deutsche Blockbuster aus der Produktion von Kordes & Kordes Film in Koproduktion mit Leonine Studios und Lightburst Pictures trotz des extremen Spätsommerwetters (aber beflügelt durch den Ferienbeginn in einzelnen Bundesländern) nur um knapp 28 Prozent ab.