Jeff Goldblum als Zauberer in "Wicked" im Gespräch

In dem "Zauberer von Oz"-Prequel, das Jon M.Chu in zwei Filmen realisieren wird, soll Jeff Goldblum die Rolle des Zauberers übernehmen.

Jeff Goldblum soll die Rolle des Zauberers in "Wicked", dem Prequel zu Der Zauberer von Oz", das Jon M Chu in zwei Filmen realisieren wird, übernehmen. Wie das US-Branchenblatt Variety berichtet, würden derzeit finale Gespräche mit dem Schauspieler geführt, der vor gut einer Woche seinen 70. Geburtstag gefeiert hatte und zuletzt im Sommer 2018 in Jurassic World: Das gefallene Königreich" in den deutschen Kinos zu sehen gewesen war.

Das "Zauberer von Oz"-Prequel erzählt die Geschichte, wie Elphaba (Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande) zur bösen bzw. guten Hexe wurden.

"Wir haben entschieden, uns einen größeren Umfang zu gönnen und nicht nur einen 'Wicked'-Film zu machen, sondern zwei. Mit mehr Platz können wir die Geschichte von 'Wicked' so erzählen, wie sie erzählt werden sollte. Dabei können wir der Geschichte dieser beliebten Charaktere mehr Tiefe und Überraschungsmomente verleihen", schrieb Regisseur Jon M. Chu als Redaktion auf die Entscheidung von Universal, das Prequel in zwei Teilen, die an Weihnachten 2024 und 2025 in die US-Kinos kommen sollen, zu veröffentlichen.