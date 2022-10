"Black Adam" knackt weltweit die Viertelmilliarde-Dollar-Marke

Die DC-Comic-Verfilmung war nicht nur in den USA, sondern auch in 60 Märkten außerhalb Nordamerikas - darunter Deutschland - am vergangenen Wochenende die Nummer eins der Kinocharts und schaffte weltweit nach ihrem zweiten Wochenende die Sprung über die Einspielmarke von 250 Mio. Dollar.

Black Adam", der die Spitzenposition der Kinocharts am vergangenen Wochenende in den USA und Deutschland sowie in 59 weiteren Märkten außerhalb Nordamerikas halten konnte, spielte in 76 Märkten außerhalb Nordamerikas insgesamt 39 Mio. Dollar ein und schraubte sein weltweites Einspiel damit auf 250,1 Mio. Dollar.

Dabei verzeichnete "Black Adam" in einigen Märkten wie Frankreich (minus 19 Prozent), den Niederlanden (minus 25 Prozent), Deutschland (minus 27 Prozent) und Großbritannien (minus 38 Prozent) - teilweise begünstig durch den Start der Herbstferien - nur relativ geringe Einbußen im Vergleich zum Vorwochenende.

Erfolgreichstes Territorium für die DC-Comic-Verfilmung mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle außerhalb Nordamerikas ist Großbritannien (15,3 Mio. Dollar), gefolgt von Mexiko (9,3 Mio. Dollar), Brasilien (8,4 Mio. Dollar), Frankreich (8,2 Mio. Dollar) und Australien (7,8 Mio. Dollar).