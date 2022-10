Auch wenn dies über weite Strecken der Pandemie gegolten haben mag - aber aktuell steht der französische Kinomarkt auf dem Weg zur Erholung nicht nennenswert besser da als der deutsche; der aktuelle Abstand auf das 2019er-Niveau bewegt sich nach Besuchen auch dort bei rund 30 Prozent. Dabei zeigt sich auch im Detail ein ähnliches Bild wie hierzulande: Vor allem das Arthouse litt überproportional - und auch wenn der lokale Marktanteil mehr als überzeugend ausfällt (laut Comscore-Zählung bewegte er sich zum Ende des dritten Quartals bei 39,7 Prozent; während er nach Angaben von UNIC im Gesamtjahr 2019 bei "nur" 35 Prozent lag), handelt es sich natürlich um einen Anteil an einem insgesamt geschrumpften Markt, vor allem die erhebliche US-Tentpole-Flaute dieses Jahres machte sich in Frankreich extrem bemerkbar.

Insgesamt locken die französischen Kinos aber auch in der Krise deutlich mehr Menschen vor die Leinwände als die deutschen: Zwischen Anfang Januar und Ende September zählte Comscore bei den Nachbarn rund 97,2 Mio. Besuche, hierzulande waren es rund 51,2 Mio. Besuche.

Zum Auftakt des so wichtigen vierten Quartals reagiert man nun auch in Frankreich mit einer neuen Kinokampagne, die unter dem Slogan "Wir alle haben einen guten Grund, ins Kino zu gehen" am 26. Oktober gestartet ist und vorerst bis 20. November laufen soll. Ziel der Kampagne ist es nach Angaben des CNC, die Franzosen dazu zu ermutigen, noch häufiger ins Kino zu gehen, indem man das "unvergleichliche Erlebnis und die kollektiven Emotionen" betone, die das Entdecken eines Films auf der großen Leinwand mit sich bringe.

Kernbestandteil der von der Agentur Mutant Paris konzipierten, von Slang Films produzierten und von Werbefilmer Vincent Medioni inszenierten Kampagne sind mehrere Spots von zumeist 20 und 30 Sekunden Länge, die vor allem in den Mediatheken der TV-Sender eingesetzt werden sollen; ein Radiospot; ein 40-sekündiger Spot für die Leinwand sowie kurze dynamische Displayversionen. Den Kernspot der Kampagne finden Sie hier auf dem YouTube-Kanal des CNC (leider trotzdem mit vorgeschalteter Werbung)

Teil der Kampagne sind unter anderem Medienpartnerschaften mit AlloCiné, Canal +, France Télévisions und Radio France, Unterstützung kommt zudem über die nationale Filmförderungsbehörde CNC sowie diverse Branchenverbände, darunter jenen für Kinos, Verleiher, Produzenten und Autoren. Zudem würden sich diverse Talente für das Kino engagieren, indem sie die Aktion vor allem in sozialen Netzwerken unterstützen.

Letzteres gilt in ganz besonderer Weise für Kulturministerin Rima Abdul Malak, die selbst Hauptdarstellerin eines gut 50sekündigen Spots ist (Sie finden ihn hier auf YouTube), den sie selbst auch in sozialen Medien teilte. In dem selbstironischen Clip sieht sie sich einer Flut von Botschaften eines Amtsvorgängers (Jack Lang) ausgesetzt, denen sie schließlich dadurch entflieht, dass sie ein Kino aufsucht - um dort prompt von Lang als Sitznachbarn begrüßt zu werden. Das Besondere: Malak und Lang gehören unterschiedlichen politischen Lagern an - umso wirkungsvoller ist der mit dem Spot verbundene Aufruf, das Kino gemeinsam zu unterstützen.