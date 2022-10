Einschaltquoten: Mehr als sieben Mio. Zuschauer wählen die 110

Der gestrige "Polizeiruf 110" erzielte die größte Reichweite des gesamten Wochenendes, aber auch am Freitag und Samstag konnten öffentlich-rechtliche Krimis beim TV-Publikum punkten.

Mit 7,23 Mio. Zuschauern (MA: 25,4 Prozent) war der gestrige Polizeiruf 110: Hexen brennen" im Ersten das insgesamt meist gesehene Programm des gesamten Wochenendes. Die Komödie "Unterm Apfelbaum - Einsturzgefährdet" kam im ZDF zur gleichen Zeit auf 3,52 Mio. Zuschauer (MA: 12,4 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte der ARD-"Polizeiruf 110" im Primetimeranking mit einem Marktanteil von 16,6 Prozent die Nase vorn vor einem Promi-Special der RTL-Show "Ninja Warrior Germany" (14,7 Prozent) und dem Katastrophenfilm Independence Day: Wiederkehr", der Sat1 in dieser Zielgruppe einen Marktanteil von 9,9 Prozent einbrachte.

Dahinter rangieren auch schon zwei Folgen der Mysterieserie "X-Factor: Das Unfassbare", die RTLZWEI 14/49-Marktanteile von 7,6 und 8,6 Prozent einbrachten. Auf 5,7 Prozent kam zu Beginn der Primetime ProSieben, das den Abend erneut mit Übertragungen von der National Football League bestritt. 5,1 Prozent standen für die Kabel-eins-Doku-Soap "Trucker Babes" zu Buche.

Am Samstagabend war die Folge Für immer" aus der ZDF-Krimireihe "Kolleginnen" auf 4,98 Mio. Zuschauer (MA: 19,1 Prozent) gekommen. Für eine XXL-Ausgabe des Vorabendquiz "Wer weiß denn sowas?" hatten sich in der Samstagsprimetime im Ersten nach der "Tagesschau" (5,66 Mio. Zuschauer / MA: 23,3 Prozent) 4,73 Mio. Zuschauer (MA: 19,7 Prozent) entschieden gehabt.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war ProSieben in der Samstagsprimetime die klare Nummer eins gewesen. "The Masked Singer" konnte sich im Vergleich zur Vorwoche um knapp vier Prozentpunkte steigern und lag mit 19 Prozent vor dem Comeback des RTL-Showklassikers "RTL Samstag Nacht", der mit 15,7 Prozent allerdings ebenfalls überzeugen konnte. Einen ebenfalls zweistelligen 14/49-Marktanteil von 11,8 Prozent hatte "Wer weiß denn sowas XXL" im Ersten erzielt gehabt; "Kolleginnen - Für immer" war im Zweiten auf 6,2 Prozent gekommen.

Am Freitag war eine Folge aus der ZDF-Krimireihe Jenseits der Spree" mit 5,48 Mio. Zuschauern (MA: 21,1 Prozent) das meist gesehene Programm des Tages, die SOKO Leipzig" war im Anschluss daran auf 4,75 Mio. Zuschauer (MA: 18,9 Prozent) gekommen. Im Ersten hatten 3,54 Mio. Zuschauer (MA: 13,7 Prozent) die Komödie Meine Mutter gibt es doppelt" gesehen gehabt.

Das Rennen um die Quotenkrone bei den 14- bis 49-Jährigen hatte am Freitagabend die reguläre Folge der RTL-Show "Ninja Warrior Germany" (15,5 Prozent) trotz eines Minus von knapp eineinhalb Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche gegen "The Voice of Germany" (zehn Prozent) bei Sat1 für sich entschieden gehabt.