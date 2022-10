"Superman"-Darsteller mit neuem Franchise von Superproduzent Bruckheimer

Cavill, der aus "The Witcher" ausstieg, hat hochkarätigen Ersatz gefunden. Er übernimmt die Hauptrolle in Jerry Bruckheimers und Guy Ritchies gemeinsamem "Ministry Of Ungentlemanly Warfare", einem potenziellen Franchise, das beim AFM angeboten wird.

Im Spionage-Action-Film "Ministry Of Ungentlemanly Warfare", der lose auf der von Churchill und Ian Fleming initiierten geheimen Spezialeinsatztruppe im Zweiten Weltkrieg basiert, soll Cavill die Rolle des Anführer der Einheit übernehmen. Eiza González, die in "Ambulance" und Baby Driver" zu sehen war, ist ebenfalls gecastet worden. Ritchie und Arash Amel schreiben das Drehbuch nach dem titelgebendem Buch des Historikers Damien Lewis. Ritchie produziert mit seinem Partner Ivan Atkinson an der Seite von Bruckheimer, der das Projekt ursprünglich bei Paramount entwickelte, und John Friedberg von Finanzier Black Bear International, das den Film beim morgen startenden AFM anbietet. Gedreht werden soll das als Franchise angedachte Projekt in der Türkei.

Friedberg, Ritchie und Atkinson arbeiten auch beim Afghanistan-Actiondrama "The Interpreter" mit Jake Gyllenhaal und Dar Salim zusammen, der in Alicante gedreht wurde. Cavill, der auch seine Rolle als Superman wieder übernehmen wird, stand für Ritchie bereits in der Agentenkomödie Codename U N C L E" vor der Kamera und ist als nächstes als Sherlock Holmes in Enola Holmes 2" bei Netflix zu sehen.