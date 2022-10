Kinocharts Deutschland: "Black Adam" bleibt vorn, Startrekord für Fatih Akin

DER SPITZENREITER

Zu Beginn des Wochenendes hatte Vorwochenspitzenreiter Black Adam" noch auf Platz zwei der deutschen Kinocharts gelegen gehabt, am Ende des Wochenendes steht die DC-Comic-Verfilmung mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle mit knapp 200.000 Besuchern und einem Einspiel von knapp zwei Mio. Euro wieder an der Spitze. Insgesamt stehen damit nach dem zweiten Wochenende schon gut 500.000 Besucher zu Buche.

DIE WEITEREN TITEL DER TOP 5

Fatih Akins "Rheingold", der nach seinem Starttag noch Platz eins belegt hatte, rutschte im Wochenendranking zwar auf die Zwei ab, Grund zur Freude gibt es aber dennoch: mit gut 170.000 Besuchern und einem Einspiel von gut 1,7 Mio. Euro bescherte die Verfilmung der Lebensgeschichte des Rappers Xatar Akin den besten Start seiner Karriere; der bisherige Bestwert stammt mit rund 165.000 Besuchern von Soul Kitchen" aus dem Dezember 2009. Platz drei nach Besuchern belegt aktuell Die Schule der magischen Tiere 2", der auf knapp 140.000 Besucher (eine Mio. Euro) kam, und damit gesamt an der 1,7-Mio.-Besucher-Marke kratzt. Nach Umsatz auf der Drei liegt Der Nachname" (1,11 Mio. Euro; 114.000 Besucher). Platz vier der deutschen Kinocharts geht aktuell an Smile - Siehst Du es auch?" (109.000 Besucher; 1,07 Mio. Euro).

Auf der Sechs (nach Umsatz) folgt die Übertragung des Coldplay-Konzerts aus Buenos Aires, die als Event-Programmierung am vergangenen Wochenende gut 38.000 Besucher in die deutschen Kinos lockte; das Einspiel lag bei knapp 800.000 Euro

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DER TOP 20

Bros", die erste Komödie eines Hollywoodstudios mit fast ausschließlichem Cast aus der LGBTQ-Community, belegte an seinem Startwochenende in Deutschland mit gut 15.000 Besuchern und einem Einspiel von 142.000 Euro Platz zwölf, Bodies Bodies Bodies", das englischsprachige Debüt der niederländischen Regisseurin Halina Reijn, startete mit knapp 12.000 Besuchern (111.000 Euro) auf der 15.

DIE WEITEREN DEUTSCHEN PRODUKTIONEN IN DER TOP 20

Cannes-Gewinner Triangle of Sadness", unter der Mitwirkung der Berliner Essential Filmproduktion entstanden, belegte mit gut 33.000 Besuchern (334.000 Euro) Platz zehn, der in der vergangenen Woche gestartete Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen" landete mit 26.000 Besuchern (192.000 Euro) einen Platz dahinter. 10.500 Besucher (95.000 Euro) bescherten Lars Jessens Romanverfilmung Mittagsstunde" am vergangenen Wochenende Platz 17 der deutschen Kinocharts.

Insgesamt wurden trotz des spätsommerlichen Wetters für die Top-20-Filme 1,1 Mio. Tickets gelöst, das Einspiel lag bei 10,75 Mio. Euro.