Kinocharts USA: "Black Adam" nimmt spielend 100-Mio.-Dollar-Marke

Gegenüber seinem Startwochenende hat Black Adam" am vergangenen Wochenende zwar 59 Prozent abgebaut, belegte aber mit einem Einspiel von 27,7 Mio. Dollar in 4.402 Kinos erneut Platz eins. Damit steht die DC-Comic-Verfilmung mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle nach ihrem zweiten Wochenende in den USA bei insgesamt 111,1 Mio. Dollar. Platz zwei belegte erneut der ebenfalls in der Vorwoche gestartete Ticket ins Paradies", der lediglich 37 Prozent einbüßte und nach einem Drei-Tages-Einspiel von zehn Mio. Dollar insgesamt bei 33,7 Mio. Dollar steht. Platz drei ging an den erfolgreichsten Neustart des Wochenendes in den US-Kinos, Daniel Stamms Horrorfilm The Devil's Light" (7,02 Mio. Dollar), den Leonine am 3. November in den deutschen Kinos startet.

Komplettiert wird die Top fünf der US-Kinocharts durch Smile - Siehst du es auch?" (5,05 Mio. Dollar), der nach seinem fünften Wochenende bei insgesamt 92,3 Mio. Dollar steht, und Halloween Ends" (WE: 3,83 Mio. Dollar; gesamt: 60,3 Mio. Dollar).

Keinem weiteren Neustart gelang der Sprung in die Top Ten der US-Kinocharts.

Insgesamt haben die Filme in den US-Kinos am traditionell eher schwächeren Wochenende vor Halloween 69 Mio. Dollar eingespielt, ein Minus von nur sieben Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswochenende, aber 40 Prozent weniger als vor einer Woche und rund 35 Prozent weniger als am letzten Oktoberwochenende im Vor-Pandemie-Jahr 2019.