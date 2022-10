Superstar Henry Cavill steigt aus "Witcher"-Franchise aus

Das "The Witcher"-Franchise verliert seinen größten Star. Henry Cavill wird den Hexer Geralt von Riva in der vierten Netflix-Staffel nicht mehr verkörpern. Sein Nachfolger steht allerdings schon bereit.

Die gute, wenn auch selbstverständliche Nachricht bei einem der wichtigsten Netflix-Franchises gibt es zuerst: Es wird auch eine vierte Staffel der populären "The Witcher"-Serie geben. Die schlechte Nachricht lautet allerdings: Sie wird ohne Superstar Henry Cavill passieren, der drei Staffeln lang die Hauptfigur Geralt von Riva darstellte. Tatsächlich findet mit Liam Hemsworth ("Die Tribute von Panem") dann eine Umbesetzung statt.

Die dritte Staffel von "The Witcher" ist noch gar nicht auf Netflix gestartet. Da steht jetzt erst einmal das Spinoff "The Witcher: Blood Origin" am 25. Dezember in den Startlöchern, bevor die Original-Serie im Sommer weitergeht. Aber Cavills Umorientierung ist ein großer Verlust für das Franchise. Offenbar will er sich unter anderem wieder mehr seiner Rolle als "Superman" widmen, den er im nächsten Warner Bros-Kinofilm darstellen wird. Eventuell spielt da auch die kürzlich ernannte neue DC-Universe-Doppelspitze James Gunn und Peter Safran eine Rolle.

Cavill sagte zu seinem "Witcher"-Abschied": "Meine Reise als Geralt von Riva war bestückt mit Monstern und Abenteuern. Ich werde mein Medaillon und meine Schwerter für die vierte Staffel niederlegen. An meiner statt wird der fantastische Liam Hemsworth den Mantel des Weißen Wolfs übernehmen."