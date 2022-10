Hof feiert das Genrekino

Bei den Hofer Filmtagen hat auch der Genrefilm seinen festen Platz. In der aktuellen Ausgabe wurde er erstmals mit einem eigenen Preis gewürdigt, dem Pharos Shiver Screen Award. Angela Reedwisch von Pharos - The Post Group stellte gemeinsam mit Festivalleiter Thorsten Schaumann den Preis vor. Sie übergab ihn dem iranischen Filmemacher Arian Vazirdaftari für sein Langfilmdebüt "Bi Roya"/"Without You", einem Psychothriller um eine Frau, die ihrer Identität von einer anderen Frau beraubt wird, der in Venedig Premiere gefiert hatte. Der Preis, der zusammen mit Weltvertrieb The Playmaker Munich ausgelobt wurde, ist mit 2500 Euro dotiert und mit Mentoring durch die beiden Firmen verbunden, die auch mit dem starken SciFi-Titel "Rubikon" im Programm des Festivals vertreten sind. Vazirdaftari widmete den Preis seinen Landsfrauen.

Dass der Preis dem Festival wichtig ist, zeigt auch der prominente Platz, am Freitag um 20 Uhr im bis zur Loge ausverkauften Scala, wo im Anschluss ein bzw. "das" internationale Festivalhighlight mit Sam Mendes' wunderbare Hommage an das Kino Empire of Light" mit Olivia Colman in einer weiteren Galavorstellung seine Deutschlandpremiere feierte (unsere Besprechung lesen Sie hier). Zuvor sorgte der wirkliche kurze Kurzfilm "Action!" für Laune. Der Film schneidet Klappen von Arne Körners vorherigen Filmen zu einem witzigen, musikalischen Clip zusammen. Körner war zuvor mit Gasmann" in Hof.

Zurück nach Hof kehrte auch die österreichische Filmemacherin Franziska Pflaum mit ihrer leicht schrägen Komödie "Mermaids Don't Cry". In ihrem Langspielfilmdebüt ist Stefanie Reinsperger eine Wucht als liebenswerte Hauptfigur, eine junge Frau, die im Supermarkt arbeitet und sich ihren Traum vom perfekten und viel zu kostspieligen Meerjungfrauenkostüm erfüllen will, sich um ihren Vater und auch noch die beiden Kinder ihrer besten Freundin und Kollegin kümmern muss, da die sich lieber mit ihrer neuen Flamme beschäftigt. Zum Charme des Filmes, in dem Julia Franz Richter aus Rubicon" eine andere Facette zeigt, tragen auch die Tricksequenzen bei.

Ein Langfilmdebüt und ein bisschen Genretitel wie "Bi Roya", aber noch mehr Drama als Thriller ist Joachim Neefs, in Lüneburg gedrehter "Nachtwache" um einen jungen Mann, der aus dem Gefängnis kommt und wieder Fuß fassen will und als Nachtwächter an der Universität arbeitet, doch ins Straucheln gerät. Neefs erzählt sorgfältig, ruhig und intensiv mit einer eindrucksvollen jungen Besetzung.

Ein internationaler Genretitel im Programm der 56. Filmtage ist außerdem das düstere Drama der erfahrenene französischen Filmemacherin Patricia Mazuy "Saturn Bowling", das in rauer Independentanmutung irgendwo zwischen Melville und 70er, 80er Jahre US-Kino als bitteres Genre- und ein bisschen Gesellschaftsstück von Jägern und menschlichen Raubtieren erzählt. Der Film, in dem nicht viele Worte gemacht werden, ist ein Serienkiller-Krimi, interessiert sich aber viel mehr für die Geschichte von zwei Halbbrüdern, der eine ein Polizist, der andere, ein Gelegenheitsarbeiter, der Frauen auflauert. Der Polizist erbt die titelgebende Bowlinghalle des gemeinsamen Vaters, der Großwildjäger war und dessen Jagdkumpane zu den Stammgästen zählen, und lässt sie den Bruder managen, während er mit einer Aktivistin anbandelt, die sich für Raubtiere einsetzt. Physisches Kino, das in Locarno Premiere feierte.

Gestern fand bereits mittags der traditionelle FFF Bayern Brunch statt, bei dem wieder ähnlich viel los war wie in Vor-Corona-Jahren. Geschäftsführerin Dorothee Erpenstein betonte, wie wichtig der FFF die Talentförderung nimmt und hob das "direkte Feedback", das der Nachwuchs beim "Festival der Neuentdeckungen" erhalte, hervor. Kurz vorgestellt wurde das Autorenstipendium Nürnberg, für das die Bewerbung am 1. November startet. Besonders viel aufmunternden Beifall erhielt bei der Begrüßung der Filmteams die junge iranische Filmemacherin Donja Madawi, die ihr Kurzdrama "Nohgreh" persönlich in Hof vorstellen konnte.

Aus Hof berichtet Heike Angermaier