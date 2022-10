Disney kündigt große Feierlichkeiten zum 100jährigen Jubiläum an

2023 wird ein großes Jahr für die The Walt Disney Company: Das traditionsreiche Unternehmen feiert nämlich 100jähriges Bestehen. Gegründet wurde es am 16. Oktober 1923 von Walt Disneyund seinem Bruder Roy. Im Jubiläumsjahr sollen exklusive Erlebniswelten, Ausstellungen, Konzerte und neue Produkte durch Europa, in den Nahen Osten und Afrika (EMEA) reisen. Überhaupt sollen die beliebten Charaktere und Geschichten aus dem Hause Disney, die in diesen ersten 100 Jahren geschaffen worden sind, mit einem weltweiten Publikum gefeiert werden. Die Vorschau dieser Disney100 Aktivitäten fand bei einer glanzvollen Auftaktveranstaltung, dem Disney100 Debut, in London statt. Zahlreiche prominente Fans feierten das Ereignis und konnten Performances aus Disneyland Paris und des "Der König der Löwen"-Cast bewundern.

Die Feierlichkeiten im EMEA-Raum umfassen das Disney100: The Concert, bei dem Disney zusammen mit dem Hollywood Sound Orchestra die beste Musik aus 100 Jahren Disney mit einer Konzertreihe zum Leben erweckt. Der europäische Teil der Arena-Tour startet am 13. April 2023 in Kiel. Danach finden 16 weitere Events in drei Wochen in Deutschland, der Schweiz und Österreich statt. Viele weitere europäische Termine werden noch angekündigt. Zudem umfasst das Jubiläum die Disney100: Die Ausstellung, die die Besucher auf eine Reise durch die Firmen-Vergangenheit nimmt und vorher nie gezeigte Originalkunstwerke, Artefakte, Kostüme und Requisiten zeigt. Nach der US-Premiere im Februar 2023 wandert die Ausstellung weiter nach Europa. Ihre Premiere findet am 18. April 2023 in München statt, im Anschluss macht sie Halt in London und vielen weiteren europäischen Städten. Ein weiterer Baustein ist das vor allem für eine junge Zielgruppe ausgerichtete multisensorische Pop-Up-Erlebnis "Disney Wonder of Friendship - The Experience", mit dem Disney 100 Jahre Freundschaft, dynamische Duos und ungleiche Kumpel feiert. Das Angebot findet von Mai bis Oktober 2023 statt, und zwar in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Spanien: Weitere Orte werden im nächsten Jahr angekündigt. Flankiert werden die Feierlichkeiten auch mit der Kampagne "The Wonder of Play", die den Wert des gemeinsamen Spielens unterstreicht, und gleichzeitig auch Disneys Corporate Social Responsibility Programm "Gemeinsam besondere Momente schenken" unterstützt, sowie mit neuen Merchandising-Produkten und -Kooperationen.

Um 100 Jahre Disney zu feiern, wird The Walt Disney Company im kommenden Jahr auch seine Fans einladen, über #ShareTheWonder und #Disney100 ihre Lieblingsmomente von Disney auf den sozialen Medien zu teilen. Und im Disneyland Paris knallen mit der Silvesterparty zum Jahreswechsel bereits die Korken, um auf das 100-Jährige anzustoßen. Fans des Vergnügungspark dürfen sich das ganze Jahr 2023 auf viel Trubel und Aktivitäten freuen.