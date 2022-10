Hilary Swank als Bruchpilotin

Hilary Swank spielt die Hauptrolle in dem Actionthriller "Nar", den WME International auf dem AFM in der kommenden Woche anbieten wird.

Nach einem Drehbuch, das er zusammen mit Clint Bentley geschrieben hat, wird Greg Kwedar voraussichtlich im Herbst 2023 den Actionthriller "Nar" inszenieren. Wie Deadline berichtet, spielt die zweifache Oscargewinnerin Hilary Swank eine Pilotin, die sich nach Absturz ihrer Maschine verletzt und isoliert hinter feindlichen Linien in Lateinamerika befindet. Ihre einzige Hoffnung auf Rettung ist ein fremder, der vorgibt, Mitglied eines riesigen, geheimen Netzwerks zu sein, dessen Zweck es ist, sie in Sicherheit zu bringen. Parallele zur Realität: N.A.R. (Non-conventional Assisted Recovery) ist der Name eines Rückführungsprogramms des US-Verteidigungsministeriums.

Als Produzenten des Projekts, das WME International in der kommenden Woche auf dem AFM präsentieren wird, sind David Thwaites, John Logan Pierson und Peter Berg an Bord, als Executive Producer fungiert neben Swank Bryan Stern, der im Rahmen des N.A.R-Programms als Betreuer fungiert.