Elon Musk feuert Top-Management von Twitter

Unmittelbar nach der 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Twitter hat Elon Musk unter anderem CEO und CFO vor die Tür gesetzt. Noch ist unklar, welche Änderungen Musk am Dienst vornehmen wird - allerdings hatte er in der Vergangenheit angedeutet, dass die Nutzung für Unternehmen kostenpflichtig werden könnte.

Wird Elon Musk 75 Prozent der Angestellten von Twitter feuern? Wird die Plattform Populisten künftig wieder hofieren? Und wird die Nutzung kostenlos bleiben?

Dass über die Folgen der Übernahme von Twitter durch den reichsten Mann der Welt wild spekuliert wird, liegt auf der Hand. Schließlich wäre es beinahe ein Euphemismus, Musk als ebenso schillernde wie kontroverse Persönlichkeit zu beschreiben - und schon der Weg hin zur letztlich für 44 Mrd. Dollar erfolgten Übernahme ließ mit seinem Hin und Her zahlreiche Fragen aufkommen. Dass Musk selbst gerne einmal Aussagen in die digitalen Weiten schickt, die zweideutig, unklar oder unüberlegt sind, hilft an dieser Stelle nicht weiter - ebenso wenig wie eine scheinbare Wankelmütigkeit, was politische Positionen betrifft.

Fakt ist jedenfalls: Das sechsmonatige Tauziehen, in dessen Rahmen Musk zunächst vom Kauf zurücktreten wollte, Twitter aber gerichtliche Schritte dagegen ankündigte, ist gestern (und damit unmittelbar vor Ablauf einer Frist, die ansonsten in einen Prozess gemündet wäre) beendet worden; der 44 Mrd. Dollar schwere Deal wurde vollzogen. Und offenbar verlor Musk keine Zeit dabei, im Gegenzug das Topmanagement des Unternehmens umgehend vor die Tür zu setzen: So feuerte er diversen Medienberichten zufolge CEO Parag Agrawal, CFO Ned Segal, und Vijaya Gadde, Head of Legal Policy, Trust, and Safety.

Nur der Anfang einer weitreichenden personellen Umstrukturierung? Laut der Washington Post soll Musk potenziellen Investoren im Vorfeld der Übernahme erklärt haben, dass er nahezu drei Viertel (oder über 5000) der Angestellten entlassen wolle - dem soll er zuletzt gegenüber den Angestellten selbst widersprochen haben, wie Bloomberg berichtet.

Inwieweit Sorgen berechtigt sind, dass Musk Maßnahmen der Plattform gegen Hassrede und Desinformation zurückdrehen könnte, ist offen - allerdings hatte er selbst in der Vergangenheit mehrfach durchblicken lassen, dass er die Sperrung von Populisten kritisch betrachtet und sein Verständnis von Meinungsfreiheit (noch) weiter reicht, als es bei Twitter zuletzt durchgesetzt wurde. Konkret hatte Musk der Plattform vorgeworfen, konservative Stimmen zu zensieren. Dass er beispielsweise den lebenslangen Bann von Donald Trump aufheben lässt, gilt als durchaus wahrscheinlich.

Auch was das künftige Geschäftsmodell anbelangt, kann man derzeit nur spekulieren. Zumindest hatte Musk die Idee, den Dienst für Unternehmen kostenpflichtig zu machen, aber schon einmal grundsätzlich in den Raum gestellt. Wie so viele.

Er selbst jedenfalls hatte gestern via Twitter verkündet: "Der Grund für mich, Twitter zu erwerben, ist jener, dass es entscheidend für die Zukunft unserer Zivilisation ist, dass es einen gemeinsamen digitalen Dorfplatz gibt, auf dem über eine große Bandbreite an Meinungen auf gesunde Weise debattiert werden kann, ohne dass auf Gewalt zurückgegriffen wird. Ganz offensichtlich kann Twitter (aber auch) kein regelfreier Ort des Grauens werden, an dem wirklich alles ohne Konsequenz gesagt werden darf."