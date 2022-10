"Orphea in Love" eröffnet Kinofest Lünen

In Anwesenheit des Regisseurs Axel Ranisch und einiger Castmitglieder wird das Kinofest Lünen (23. bis 27. November) am 23. November mit dessen neuem Film Orphea in Love", der im September zum Auftakt des UniCredit Septemberfests seine Weltpremiere gefeiert hatte und am 30. März 2023 in die deutschen Kinos kommt, eröffnet. Das gab das Kinofest Lünen heute bekannt. Wie berichtet, wird im Rahmen der Eröffnungsgala auch erstmals die Nike vergeben; ein mit 15.000 Euro dotierter Ehrenpreis, mit dem das Lebenswerk eines Filmschaffenden gewürdigt werden soll. Er geht an Mario Adorf. Im Rahmen des Kinofest Lünen werden nicht nur einige von Adorfs Filmen zu sehen sein, er wird den Preis auch persönlich entgegennehmen und tags darauf an einem Werkstattgespräch teilnehmen.

"Das Kinofest Lünen ist ein Festival für das Publikum, und wir freuen uns, dass wir gleich am ersten Abend die Ehre haben, den großen Mario Adorf bei uns in der Cineworld Lünen begrüßen zu dürfen, der sich mit seinen Filmen geradezu unsterblich gemacht hat." erklärt Lutz Nennmann, einer der beiden Gesellschafter des Kinofest Lünen.

Insgesamt werden im Rahmen des Kinofest Lünen nach Veranstalterangaben mehr als 50 Filme zu sehen sein, fast doppelt so viele wie im Vorjahr.

"Das Programm ist vielfältig und bunt, neben NRW-Premieren wird es einen filmischen Schweiz-Schwerpunkt geben, und wir freuen uns sehr, 2022 erstmals mit der Fachhochschule Dortmund und der Universität Wuppertal zu kooperieren, um gezielt den Film-Nachwuchs zu präsentieren und jüngeres Publikum anzusprechen", betont Festivalleiterin Sonja Hofmann.

Neun Spiel- und Dokumentarfilme konkurrieren dabei um den Publikumspreis Lüdia, fünf Kinder- und Jugendfilme um den Kinder- und Jugendfilmpreis Rakete.

Nominert sind:

LÜDIA

The Ordinaries", Regie: Sophie Linnenbaum

Servus Papa, See You in Hell", Regie: Christopher Roth

"Wann kommst Du meine Wunden küssen?", Regie: Hanna Doose

Alle wollen geliebt werden", Regie: Katharina Woll

Auf der Suche nach Fritz Kann", Regie: Marcel Kolvenbach

Drei Winter", Regie: Michael Koch

Human Flowers of Flesh", Regie: Helena Wittmann

Liebe Angst", Regie: Sandra Prechtel

"Orphea in Love", Regie: Axel Ranisch

RAKETE

Kalle Kosmonaut", Regie: Tine Kugler, Günther Kurth

Himbeeren mit Senf", Regie: Ruth Olshan

Lucy ist jetzt Gangster", Regie: Till Endemann

"One in a Million", Regie: Joya Thome

"Platzen", Regie: Jakob Reinhart

Erstmals wird es beim Kinofest Lünen ein Kombi-Ticket für 35 Euro zum Besuch von fünf Kinovorstellungen geben; das entspricht einer Gesamtersparnis von 20 Euro. Festivalgesellschafter Meinolf Thies zu dieser Neuerung:"Neben einem sorgfältig kuratierten Festivalprogramm ist es meinem Geschäftspartner Lutz Nennmann und mir als Kinobetreiber eine Herzensangelegenheit, das Kino für ein breites Publikum zu öffnen und besonders auch für ein junges Publikum attraktiv zu gestalten."

Weitere Informationen zum Kinofest Lünen unter kinofest.film.