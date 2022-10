HR zeichnet Schauspielerin Lea Drinda beim Hessischen Filmpreis aus

Der Hessische Film- und Kinopreis wird in diesem Jahr an drei Abenden in drei verschiedenen Kinos vergeben. Jetzt wurden die ersten Preisträger und die Nominierungen bekannt gegeben.

Beim Hessischen Film- und Kinopreis geht der vom Hessischen Rundfunk ausgelobte, undotierte Preis für die beste schauspielerische Leistung an Lea Drinda für ihre Rolle in der ZDFneo-Serie Becoming Charlie". Zu dieser Entscheidung erklärt die beim Hessischen Rundfunk für den Preis verantwortliche Cécile Schortmann: "Lea Drinda macht in ,Becoming Charlie' von der ersten Minute an Staunen, weil sie sich in ihrem Spiel ganz eigene Wege bahnt, in keine (der in dieser Mini-Serie ansonsten nicht ganz ausgesparten) Schablonen passt. Wie ihre in prekären Offenbacher Verhältnissen aufgewachsene Charlie zwischen verschiedenen Identitäten mäandert und sich ihrem biologischen Geschlecht entgegenstellt, sich dann auch innerlich davon befreit, das ist eindrucksvoll. Lea Drinda entzieht der Coming Out Geschichte einer nicht binären Person die Schwere, indem sie ihrer Figur eine gewisse Selbstdistanz und Ironie schenkt. Mehr davon!"

Ebenfalls heute bekannt gegeben wurde der Preisträger des mit 7.500 Euro dotierten Newcomerpreis, über dessen Gewinner Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn entscheidet: er geht an jip film & verleih. Dorn sagt zu ihrer Entscheidung: "jip legt einen Fokus auf politische und gesellschaftskritische Themen und bringt große und kleine Geschichten in die Kinos, die erzählt werden wollen. Ich möchte damit auch auf die wichtige Rolle aufmerksam machen, die ein mutiger Verleih für die Qualität des Kinoprogramms spielt. Julia Peters und Jutta Feit haben ihr gutes Gespür für hervorragende Filme bereits mehrfach unter Beweis gestellt: ,The Other Side Of The River' von Antonia Kilian gehört zu ihrem Katalog, Gewinner des Hessischen Filmpreis in der Kategorie Dokumentarfilm 2021 und dieses Jahr Bester Dokumentarfilm beim Deutschen Filmpreis, ebenso wie der kosovarische Spielfilm ,Hive', der vor einigen Wochen deutschlandweit im Kino gestartet ist und Anfang des Jahres sogar auf der Shortlist für den Auslands-Oscar stand."

Ebenfalls bereits feststehen die Gewinner der Kinopreise. So gehen Kinopreise für nicht gewerbliche Kinos gehen an Murnau Filmtheater (Wiesbaden), Filmforum Höchst, Filmkreis - Das Unikino in Darmstadt, Kino Pupille (Frankfurt), Kommunales Kino Weiterstadt, naxos Kino (Frankfurt), Kino des Deutschen Filmmuseums (Frankfurt) und Caligari FilmBühne (Wiesbaden), mit den Kinopreisen für gewerbliche Kinos werden Casablanca Art House (früher Kult Kinobar, Bad Soden), Mal seh'n (Frankfurt), Filmladen Kassel, BALi-Kinos Kassel, Harmonie Kinos (Frankfurt), Kino Traumstern (Lich), Programmkino Rex (Darmstadt), Capitol Filmkunstcenter (früher Kammer-Palette-Atelier, Marburg), Lichtspielhaus Lauterbach, Capitol Kino Witzenhausen, Cinema (Frankfurt) und Kronberger Lichtspiele ausgezeichnet.

Neben den Gewinnern wurden heute auch die Nominierungen für den Hessischen Filmpreis bekannt gegeben:

SPIELFILM (Nominierungsgeld jeweils 4.000 Euro)

Spencer" von Pablo Larraín

"Servus Papa - See you in Hell" von Christopher Roth

"Peterchens Mondfahrt" von Ali Samadi Ahadi

DOKUMENTARFILM (Nominierungsgeld jeweils 4.000 Euro)

"Mutter" von Carolin Schmitz

Die Autobahn - Kampf um die A49" von Klaus Stern

"Unterm Glanz" von Gregor Eppinger

KURZFILM (Nominierungsgeld jeweils 1.000 Euro)

"The Sunset Special" von Nicolas Gebbe

"Kirschknochen" von Evgenia Gostrer

"Nemesis" von Philipp Mehler

HOCHSCHULABSCHLUSSFILM (Nominierungsgeld jeweils 1.000 Euro)

"Ein Leben auf See" von Bente Rohde (Hochschule Darmstadt)

"Zoon" von Jonatan Schwenk (Hochschule für Gestaltung Offenbach)

"Eines Vaters Liebe" von Leon Schardt (Hochschule Darmstadt)

DREHBUCH (Nominierungsgeld jeweils 1.000 Euro)

Mein Name ist Hase" von Jan Riesenbeck

Vor Marie" von Agnieszka Piwowarska

Verliehen wird der Hessische Film- und Kinopreis in diesem Jahr an drei Abenden direkt vor Ort in den Kinos - am 23. November in der Filmbühne Bad Nauheim, am 24. November im BALi Kino in Kassel sowie am 25. November im Eldorado in Frankfurt.

Dazu erklärt die Ministerin: "Wir feiern in der aktuellen Situation, die Film-, Kino- und Veranstaltungsbranche weiter vor große Herausforderungen stellt, keine glamouröse Gala, sondern wir gehen dahin, wo der Film hingehört: ins Kino. Wir haben die hessische Film-, Kino- und Festivalbranche schon in der Pandemie mit allen Kräften unterstützt, und ich bin zuversichtlich, dass es uns auch gelingen wird, gemeinsam mit der Energiekrise und den gestiegenen Kosten fertig zu werden. Zugleich haben wir uns vorgenommen, die HessenFilm und Medien zu einer der progressivsten Filmförderungen in Deutschland weiterzuentwickeln, und bereits wichtige Schritte dazu unternommen. Die seit Jahresbeginn geltende neue Förderrichtlinie setzt Akzente für künstlerischen Wagemut, die Förderung junger Talente und Fachkräfte, Vielfalt, soziale und ökologische Nachhaltigkeit, Netzwerkarbeit und transparente Strukturen. Wir setzen auf die internationale Ausrichtung des Produktionsstandortes Hessen und behalten die Stärkung unserer hessischen Filmschaffenden, Kinos und Festivals fest im Blick. Wir wollen, dass hessische Filme über die Landesgrenzen hinaus gezeigt werden, ihr Publikum finden und künstlerisch von sich reden machen. Der Film- und Kinopreis ist eine gute Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, was hessische Filmschaffende leisten."