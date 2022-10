Will Comcast Sky Deutschland abstoßen?

Befasst sich Sky Deutschland-Mutterkonzern Comcast mit einem Verkauf seiner deutschen Pay-TV-Sparte? US-Medien, darunter Bloomberg, berichten, dass Comcast in Erwägung ziehe, Sky Deutschland zu verkaufen. Laut Bericht wird das Unternehmen mit etwa einer Mrd. Euro bewertet. Demnach arbeitet Comcast mit einem Berater, um einen möglichen Verkauf von Sky Deutschland zu prüfen. Dabei beruft sich Bloomberg auf Personen, die aufgrund vertraulicher Informationen nicht genannt werden wollen. Der Vorgang habe allerdings noch keine Entscheidungsreife und Comcast könne sich ebenso gegen einen Verkauf entscheiden.

Comcast, einer der größten Pay-TV-Anbieter in den USA, hatte die gesamte Sky Group 2018 erworben. In den Ergebnissen für das dritte Quartal 2022, hatte der Konzern mitgeteilt, dass im Europa-Geschäft niedrigere Umsätze in Italien und Deutschland durch Zuwächse in Großbritannien ausgeglichen worden seien.