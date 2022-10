Warner Bros. Discovery übernimmt Vermarktung der Warner TV-Channels

Warner Bros Discovery übernimmt zum 1. Januar 2023 die Vermarktung der Warner TV-Channels und erweitert damit sein Vermarktungsportfolio im Ad Sales-Bereich. Neben DMAX, TLC, Eurosport 1 und 2, Home & Garden TV, TELE 5, Discovery Channel und Animal Planet halten dann die drei linearen Pay-TV-Sender Warner TV Serie, Warner TV Comedy und Warner TV Film Einzug in das Angebot. Warner Bros. Discovery übernimmt die Vermarktung aus den Händen von Sky Media.

"Die Warner TV-Channels zählen zu den erfolgreichsten Pay-TV-Sendern in Deutschland und wir freuen uns, nun auch Warner TV Serie, Comedy & Film in unser Angebot aufnehmen zu dürfen", erklärt Markus Spangler, VP Ad Sales Warner Bros. Discovery GSA. "Damit gehen wir den nächsten logischen Schritt in unserem Bestreben, sämtliche Sendermarken von Warner Bros. Discovery unter einem Dach zu bündeln. Gleichzeitig bedanken wir uns bei unserem bisherigen Verkmarktungspartner Sky Media für die gute Zusammenarbeit. Mit unserem vielfältigen und optimal ausbalancierten Portfolio können wir fortan auch im Pay-TV-Bereich eine größere Bandbreite an Platzierungsmöglichkeiten für jede Art der Ansprache bieten und gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern individualisierte Lösungen erarbeiten."

Ralf Hape, Geschäftsführer Sky Media, ergänzt: "Wir geben die lineare Vermarktung der Warner TV-Sender nach langjähriger erfolgreicher Betreuung sehr gut im Werbemarkt etabliert in die Hände von Warner Bros. Discovery. Da VOD ein immer wichtigeres Thema im Werbemarkt wird, ist es umso schöner, dass wir unsere vertrauensvolle Partnerschaft weiterführen und die Sender auch künftig das digitale Portfolio von Sky Media bereichern."