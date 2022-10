Foto des Tages: Letzte Klappe für zwei neue Filme der ARD-Degeto Krimireihe "Der Masuren-Krimi"

Produktion

Vergangene Woche wurden unter der Regie von Frauke Thielecke die Dreharbeiten zu dem 5. und 6. Film der erfolgreichen Reihe "Der Masuren-Krimi" beendet. "Wir haben unter anderem vor der einmaligen Kulisse der Rollberge im Kana? Elbl?ski (Oberland Kanal) gedreht", berichtet Alban Rehnitz (Produzent). "Es ist uns ein besonderes Anliegen neben einem spannenden Krimiplot immer auch neue Facetten in Masuren zu zeigen", ergänzt Philip Voges (Produzent). Vor der Kamera von Christoph Chassée spielten erneut Claudia Eisinger (rechts im Bild), Sebastian Hülk (links im Bild) und Karolina Lodyga die Hauptrollen. In weiteren Rollen des deutsch-polnischen Casts sind Clara Devantié, Stipe Erceg, Marie Burchard, Pawe? Izdebski u.w. "Der Masuren-Krimi" ist eine Produktion der Odeon Fiction im Auftrag der ARD Degeto für die ARD für den Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten". Produzenten sind Philip Voges und Alban Rehnitz. Die Drehbücher schrieben Olaf Kraemer ("Die dunkle Seite" AT) und Nadine Schweigardt ("Blutsbande" AT). Die Redaktion verantwortet Barbara Süßmann (ARD Degeto). Foto: ARD Degeto/Karolina Grabowska (PR-Veröffentlichung)