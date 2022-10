Sky Deutschland erhöht Preise für Bestandskunden

Sky Deutschland erhöht für seine Bestandskunden die Preise. Seit August verschickt das Entertainment-Angebot individuelle E-Mails und Briefe über Preisanpassungen nach oben. Das soll noch bis ins zweite Quartal 2023 passieren. Da die Erhöhungen individuell erfolgen, ist schwer, von einem festen Betrag zu sprechen. In Nutzer-Foren kursieren aber Zahlen zwischen drei bis acht Euro Aufschlag.

Durchschnittlich soll es etwa um zehn Prozent raufgehen. Als Gründe werden gestiegene Kosten für Programmlizenzen und Kosten für die technische Infrastruktur angegeben. Dafür sollen aber auch die Pakete dann monatlich kündbar sein.

Ein Sprecher von Sky wird in diesem Zusammenhang zitiert: "Um unseren Kunden einen tollen Unterhaltungswert anbieten zu können, arbeiten wir kontinuierlich daran, unser Angebot im Sport- und Entertainment-Bereich auf hohem Niveau zu halten. Wir investieren in innovative Produkte, Dienstleistungen sowie hochwertige Programminhalte. Um die dadurch gestiegenen Kosten für Programmlizenzen und technische Infrastruktur Rechnung zu tragen, passen wir unsere Preise an."

Sky will die betroffenen Kunden rechtzeitig und transparent informieren. Die Anpassung soll erst im Anschluss an die jeweilige aktuelle Vertragslaufzeit wirksam werden.