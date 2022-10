Filmtage Hof: "Stumm vor Schreck" und Rührung

Gestern Abend wurde bei den Hofer Filmtagen neben der überraschten Heike Fink für ihren Eröffnungsfilm Olaf Jagger" mit Aelrun Goette auch eine zweite Filmemacherin ausgezeichnet. Die Regisseurin und Drehbuchautorin, die mit In einem Land, das es nicht mehr gibt" bundesweit in den Kinos ist, erhielt den Filmpreis der Stadt Hof, der Persönlichkeiten überreicht wird, die dem Festival nahe stehen. Goette wurde mit einer wunderbaren gemeinsamen Lauditio ihrer Studenten, der Regisseurin Paula Knüpling des beim Max-Ophüls-Preis prämierten "Ladybitch" und Max Hegewald bedacht, die die schlagfertige Goette so rührte, dass es ihr fast die Sprache verschlug. Goette studierte an der Filmuniversität Konrad Wolf in Babelsberg und lehrt dort. Sie war zuvor u.a. mit ihrem Dokumentarfilm Die Kinder sind tot" und ihrem Drama Unter dem Eis" sowie als Jurorin in Hof gewesen.

Nachdem bereits die Eröffnung, "Olaf Jagger", eine Geschichte von der Suche nach der eigenen Identität und Komödie, die ein Was-Wäre-Wenn-Szenario durchspielt, für beste Stimmung gesorgt hatte, gelang das auch am Donnerstagabend bei "Stumm vor Schreck" von Daniel Popat, einem No-Budget- und Impro-Film, der fließend zwischen Tragödie, Drama und Komödie im vollen Scala fast allen Nuancen und bei allen gleichermaßen involvierend wandelte, und dabei für Überraschungen gut war. Popat, der an der Filmakademie Baden-Württemberg Regie studiert und auch als Schauspieler tätig ist, gewann mit Annette Frier und Peter Trabner zwei Vollblutschauspieler, die sich mit großer Lust und großem Können ins Zeug legten, als ein Paar, das sein Kind verloren hat und auf einen Fremden im Elternhhaus auf dem Land trifft, gespielt von Popat, der auch produzierte. Was die drei zusammen mit ihrem Miniteam quasi an einem verlängerten Wochenende abgeliefert haben, Hut ab! Und die Geschichte hinter dem Film, die Popat mit Frier, Trabner, Kamera- und Tonmann Elias Köhler und Christian Wiechers und Editorin Maren Unterburger auf der Bühne erzählen, ist fast noch absurder und wendungsreicher. Es ist eine Corona-Geschichte, in der aus Ausfällen - u.a. das ursprüngliche Projekt konnte nicht umgesetzt werden, ein Krankheitsfall im Cast - und Zufällen mit Kreativität Glücksfälle wurden. Wie mit Aelrun Goette, die ihre beiden Laudatoren förderte, wurde auch Popat von seinem Dozent unterstützt, er stellte den Drehort zur Verfügung.

Eine Corona-Geschichte ist auch ein kleines bisschen, aber ganz anders "Rubikon", der erste, große Science-Fiction-Film aus Österreich von Langfilmdebütantin Leni Lauritsch, der in Kitzbühel ausgezeichnet wurde. Er erzählt ebenso ein "Kammerspiel" mit drei Figuren in einem Raum, hier in einer Raumstation im All, wortwörtlich ganz alleine auf sich gestellt, nachdem der Rest der Menschheit auf der Erde durch eine durch Verschmutzung und Ausbeutung ausgelöste Katastrophe (fast) komplett ausgelöscht wurde. Der Film sieht klasse aus, kann sich mit internationaler Konkurrenz messen, ist gut erzählt - kombiniert geschickt SciFi-Kino, realistische Bedrohung und ethische Fragen und ist stark gespielt. Julia Franz Richter ist auch in einem weiteren Film im Programm zu sehen.

Das Festivalpublikum, das von Hofs Bürgermeisterin Eva Döhla zuvor bei der Preisverleihung zurecht für seine "unverstellte Reaktion" gelobt wurde, machte seinem Ruf alle Ehre und war mit großer Aufmerksamkeit während und großer Neugierde bei den Fragen danach (bei "Stumm vor Schreck") dabei und sorgte auch zu Anfang der Filme mit ploppenden Bierflaschen für eine launige Kulisse. Das Festivalfeeling ist zurück!