Film- und Medienstiftung NRW fördert Kaurismäkis "Autumn Leaves"

Elf Low-Budget-Projekte haben aktuell von der Film- und Medienstiftung NRW Fördermittel in Höhe von insgesamt 465.000 Euro zugesprochen bekommen.

Der Höchstbetrag von 100.000 Euro ging an den Dokumentarfilm "Nyumba Mbooke", in dem sich die KHM-Absolventin Beryl Magoko mit der weiblichen Rolle in afrikanischen Ländern beschäftigt.

65.000 Euro erhält Salto Film für Sven O Hills Dokumentarfilm Jes" über Jes Petersen, der nicht nur einer der schillerndsten Galeristen der 1970er, 1980er und 1990er Jahre war, sondern auch Pornohändler,Geldfälscher und Drogenkurier. Hills erster Teil seiner Trilogie über Hochstapler, Coup", war 2019 bei den Hofer Filmtagen mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino ausgezeichnet worden.

Ein weitere Dokumentarfilm, Christiane Büchners "Dütsch - Erzählung eines Kinogehers" (Büchner Filmproduktion) über Werner Dütsch, seit den 2018 verstorbenen Filmwissenschaftler Werner Dütsch, der seit den 1970er Jahren einer der einflussreichsten WDR-Redakteure im deutschen Fernsehen, insbesondere für Dokumentarfilme, war, erhielt eine Förderung in Höhe von 55.000 Euro.

Zwei Spielfilme wurden aktuell auch von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert. So erhält Die Gesellschaft DGS für Mohamed Kodrofanis Langfilmdebüt "Auf Wiedersehen Julia" 75.000 Euro. Darin wird die Geschichte einer Sängerin aus dem Norden des Sudan erzählt, die kurz vor der Abspaltung des Südsudan Wiedergutmachung dafür sucht, dass sie den Tod eines Mannes aus dem Süden des Landes verursacht hat und daher dessen ahnungslose Witwe als Dienstmädchen einstellt.

50.000 Euro gehen an Pandora für Aki Kaurismäkis "Autumn Leaves" über zwei Menschen, die trotz Widrigkeiten und Missverständnissen versuchen, auf der härteren Seite des Wohlfahrtsstaates eine Art Beziehung aufzubauen.

Alle aktuell geförderten Projekte unter www.filmstiftung.de.