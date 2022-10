Walmart mit noch mehr Netflix-Artikeln

Walmart gab am 27. Oktober bekannt, dass es die Präsenz von Netflix beim weltgrößten Einzelhändler mit der Einführung von "The Netflix Hub" in mehr als 2.400 Filialen erweitert hat. "The Hub" verspricht, Fans näher an die Serien und Filme von Netflix zu bringen. Laut Mitteilung finden Walmart-Kunden seit 27. Oktober noch mehr Kleidung, Sammlerstücke, Spiele sowie saisonale Artikel, die in Zusammenhang mit Netflix-Inhalten wie "Stranger Things", "Squid Game", "The Witcher", "Guillermo del Toro's Pinocchio" und "Glass Onion: A Knives Out Mystery" stehen. "The Hub" umfasst auch eigens zusammengestellte Concessions Kit mit Popcorn und Süßigkeiten.

Walmart wird außerdem eine neue Netflix-Streaming-Geschenkkarte anbieten, damit Kunden die Möglichkeit haben, Netflix ohne eine Kredit- oder Debitkarte zu nutzen. Die Karte kostet 19,99 Dollar.