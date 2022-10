Elissa Federoff: "Großartigkeit kennt kein fixes Genre"

Der vergleichsweise junge US-Indie Neon kann bereits auf diverse Erfolge blicken. Anlässlich ihrer Auszeichnung beim International Distribution Summit sprachen wir mit Verleihchefin Elissa Federoff über Visionen und Strategien.

BLICKPUNKT: FILM: Neon wurde 2017 zu einer Zeit gegründet, als es in den USA keinen Mangel an Independent-Filmverleihern gab. Wodurch unterscheidet sich Neon, was wollten Sie anders machen?

ELISSA FEDEROFF: Wir hatten bei Neon eine sehr klare Vision von dem, was wir tun wollten. Wir wussten, dass wir ein Unternehmen sein wollten, das sich stark an Autorenfilmen orientiert. Wir wollten mit Filmemachern zusammenarbeiten, die eine echte Vision, einen echten Standpunkt haben. Und wir wussten, dass wir, wenn wir eine ausreichend starke Marke schaffen würden - was uns gelungen ist - in der Lage sein würden, immer wieder mit diesen brillanten Filmemachern zusammenzuarbeiten und so immer wieder auch dasselbe Publikum anzusprechen. Wir wollten Filme, die kulturell absolut aktuell sind; Filme, die Teil des Zeitgeistes sind, über die man spricht; Geschichten mit Wiedererkennungswert, die aber einen Schritt weiter gehen. Zum Beispiel Petite Maman": romantische Historiendramen sind ein bekanntes Genre, aber dieser Film wurde aus einer anderen Perspektive erzählt: Es war eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen im Gegensatz zu einer Hetero-Liebesgeschichte. Das war ein sehr moderner Film für ein modernes Publikum und ein perfektes Beispiel für die Art von Geschichten, die wir auf den Markt bringen wollten. Wir hatten darüber hinaus in der Vergangenheit bei Indie-Verleihern immer ein etwas älteres Publikum gesehen. Wir hatten uns vorgenommen, ein jüngeres Publikum anzusprechen. Außerdem waren wir schon immer genreunabhängig. Wir wollen unserem neuen, jüngeren, cineastischen Publikum vermitteln, dass großartige Filme von überall her kommen können: Sie können aus vielen Ländern kommen, sie können Untertitel haben, es können Non-Fiction oder Horrorfilme sein, es können historische Filme sein. Großartigkeit kennt kein fixes Genre.

B:F: Sie haben eine hohe Erfolgsquote, ein echtes Händchen für gute Titel.

FEDEROFF: Ja, es mag wie Magie erscheinen, aber es war immer eine sehr bewusste Auswahl der richtigen Filme zur richtigen Zeit für das richtige Publikum mit einer auf jeden Film zugeschnittenen Marketing-Kampagne, die perfekt und speziell für jeden einzelnen Titel funktioniert hat.

B:F: 2019 hat Neon mit "Parasite" einen Jackpot geknackt. Hat dieser Erfolg das Unternehmen verändert?

FEDEROFF: "Parasite" war eine fantastische Zeit für uns. Und eine sehr aufregende Zeit für einen Filmemacher, den wir schon seit langer, langer Zeit lieben. Hat es die Firma verändert? Nein. Es hat das Credo des Unternehmens nicht verändert, es hat nicht verändert, wie wir arbeiten oder wie wir unsere Kampagnen aufbauen. Es hat uns ein größeres, breiteres Publikum verschafft, was eine wunderbare Erfahrung war. Und um noch einmal auf die Marke zurückzukommen, die wir geschaffen haben: Sie wurde dadurch nur noch weiter gestärkt.

B:F: Covid hat das Independent-Kino am meisten getroffen. Was hat die Pandemie mit Neon gemacht? Hat sie Ihre Ansichten darüber verändert, was das Unternehmen sein kann und sein wird?

FEDEROFF: Die Pandemie war natürlich eine bemerkenswerte Zeit für den Markt. Mir hat sie gezeigt, was Neon ausmacht: Wir waren schon immer ein sehr innovatives, wendiges und flexibles Unternehmen. Das ist seit jeher unsere Arbeitsweise. Wir haben unterschiedliche berufliche Backgrounds, sprich Kino, Home Entertainment und VoD. Als die Pandemie ausbrach, haben wir einfach weiter Filme herausgebracht. Natürlich gab es diese Zeit, in der die Kinos komplett geschlossen waren und es keine andere Möglichkeit gab, als auf eine Plattform oder eine Home-Entertainment-Strategie umzusteigen. Wir wussten aber immer, dass wir das Kino lieben, dass wir das Zusammenkommen lieben, dass wir den Eventcharakter des Kinos und des Kinosaals lieben, also haben wir, im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten, das Beste daraus gemacht. Wenn wir zum Beispiel in Brooklyn einen Film auf der Plattform der BAM Rose Cinemas gezeigt haben, haben wir ihn auch auf den Websites von lokalen Restaurants oder von lokalen Buchläden gezeigt. Auf diese Weise wollten wir das Gemeinschaftserlebnis von Kino herstellen, nur ohne Kino. Dann haben wir Filme auf riesige Häuserblocks mitten in New York City projiziert, um die Menschen auf sichere Weise im Freien zusammenzubringen und ihnen das Gefühl von Zusammengehörigkeit zu geben. Wir mussten uns anpassen, aber wir haben uns angepasst. Und als die Kinos wieder aufgemacht haben, wussten wir, dass das Publikum da sein würde. Vielleicht nicht ab Tag Eins, aber irgendwann. Wir haben nie aufgehört, daran zu glauben, dass die Leute zurückkommen, wenn wir ihnen gute Inhalte anbieten.

B:F: Sie haben mit Triangle of Sadness" in den USA einen sehr erfolgreichen Start hingelegt: Haben Sie das Gefühl, dass das Arthouse-Publikum jetzt zurückkommt und die Zahlen wieder so hoch sein können wie vor der Pandemie?

FEDEROFF: Was wir bei Neon-Filmen gesehen haben, ist, dass wir ein traditionell jüngeres Publikum ansprechen. Wir haben ein sehr treues Publikum, das schon immer da war. Und das ist auch weiterhin für uns da. Wir haben weder unsere Strategie noch unsere Kampagnen geändert. Wir sprechen immer noch die Zielgruppe an, die wir schon immer angesprochen haben. Und dann stellen wir fest, dass ein anderes Arthouse-Publikum zum ersten Mal kommt. Es gibt neue, loyale Zuschauer, die in ganz bestimmte Filme kommen. Bis die regelmäßig unsere Filme besuchen, wird vielleicht nicht jeder Film den gleichen Erfolg haben wie früher. Aber wir sehen, dass es neben dem alten auch ein neues Publikum gibt.

B:F: Hat sich die Rolle der Festivals während der Pandemie verändert - und wie wichtig sind sie grundsätzlich für Ihren Verleih?

FEDEROFF: Festivals haben sich während der Pandemie natürlich verändert. Ich fand es sehr interessant, dass viele auf virtuelle Events umgestellt haben. Ein wirklich cooler Nebeneffekt davon war die Zugänglichkeit von Festivalfilmen für das Publikum zu Hause. Früher musste man für ein Festival ein Ticket kaufen, man musste hinfliegen, man musste zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein. Das ist alles weggefallen und auf einmal hatte man ein viel größeres Publikum für einen Film. Als wir In the Earth" 2021 in Sundance uraufgeführt haben, war es fantastisch zu sehen, wie viele Leute er erreichte, wie die online in Echtzeit darauf reagierten. Das war einfach toll. Aber natürlich: wir sehen uns immer noch gerne Filme auf Festivals an. Filmfestivals sind sehr, sehr wichtig.

B:F: Was muss ein Film leisten, damit er für den Verleih im Kino noch in Frage kommt?

FEDEROFF: Ich sage es immer wieder, aber es ist einfach: Filme müssen gut sein. Man muss eine gute Geschichte verkaufen. Man muss die Leute dazu bewegen, sich ins Kino setzen zu wollen. Das kann mit einem lustigen Film gelingen, der die Leute gleichzeitig zum Lachen bringt, das kann mit Horrorfilmen gelingen. Horrorfilme sind nach der Pandemie wirklich explodiert. Sie sind immer ein wilder Ritt im Kino. Die Leute wollen zusammenkommen und sich gemeinsam erschrecken, sie wollen diese Emotionen und dieses Gefühl. Aber wir sehen das auch bei Filmen wie Moonage Daydream", der in vielerlei Hinsicht nahezu ein Konzerterlebnis ist. Auch hier will das Publikum im Kino zusammen kommen, aufstehen, klatschen oder tanzen. Dafür brauchen sie eine große Leinwand und den besten Sound. Letztendlich muss der Film ein Event, ein Kinoerlebnis sein, das ist es, was den Markt gerade wirklich trägt.

B:F: Inwiefern sehen Sie die Streaming-Plattformen als Konkurrenz für Neon? Und was kann ein kleines unabhängiges Unternehmen Filmemachern und Produzenten bieten, das Player wie Amazon oder Netflix nicht können?

FEDEROFF: Wir sehen die Streaming-Anbieter nicht wirklich als Konkurrenz an. Wir bieten einen Kinostart an, das ist meiner Meinung nach der beste Weg, einen Film nach draußen in die Welt zu bringen, und natürlich die beste Art für ein Publikum, einen Film zu sehen. Nur so wird er kontextualisiert. Ein Film auf einer Streaming-Plattform profitiert nur dann signifikant, wenn er auch einen Kinostart hatte. Wir ermöglichen einem Film einen Kinostart, bevor er bei einem Streamingdienst erscheint. Das macht ihn wertvoller.

Das Gespräch führte Christina Bröker