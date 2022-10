Einschaltquoten: "Usedom-Krimi" schrammt knapp an Rekord vorbei

Der in der vergangenen Woche ausgestrahlte Film der ARD-Donnerstagskrimi-Reihe stellte mit knapp 7,5 Mio. Zuschauern einen neuen Bestwert für die Reihe auf. Den gestrigen "Usedom-Krimi" sahen nur rund 300.000 Zuschauer weniger.

7,15 Mio. Zuschauer (MA: 27,2 Prozent) sahen gestern den von Polyphon produzierten "Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise" im Ersten; ein Minus von lediglich rund 300.000 Zuschauern und eineinhalb Prozentpunkten zum in der vergangenen Woche aufgestellten Bestwert der Donnerstagskrimi-Reihe. Das ZDF verzeichnete zur gleichen Zeit 3,22 Mio. Zuschauer (MA: 13,2 Prozent) für die Folge "Das zweite Ich" aus der Reihe "Marie fängt Feuer"; hier lag die Reichweite auf Vorwochenniveau, der Marktanteil knapp einen Prozentpunkt höher.

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der "Usedom-Krimi" auf einen Marktanteil von 9,9 Prozent - in der vergangenen Woche war die Zehn-Prozent-Marke noch geknackt worden -, für "Marie fängt Feuer" hatten sich 6,2 Prozent dieser Zielgruppe entschieden gehabt.

RTL startete mit einem "News Spezial" (12,8 Prozent) in die gestrige Primetime, das anschließende Europa-League-Spiel zwischen dem SC Freiburg und Olympiakos Piräus kam in der ersten Halbzeit auf einen 14/49-Marktanteil von 8,9 Prozent, in der zweiten Halbzeit waren es 6,3 Prozent.

Die Kinokomödie Wir sind die Millers" brachte ProSieben einen zweistelligen Marktanteil von 10,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein, für die Sat1-Dokureihe "Doc Caro - Einsatz mit Herz" hatten sich 7,2 Prozent aus dieser Zielgruppe entschieden gehabt. Knapp dahinter landete der Auftakt der neuen Kabel-eins-Reportagenreihe "Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen (7,1 Prozent). Vox kam mit dem SciFi-Film "Mortal Engines: Krieg der Städte" auf einen 14/49-Marktanteil von 6,9 Prozent. Unter der Fünf-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen blieb gestern Abend die RTLZWEI-Doku-Soap "Mensch Retter" (3,7 Prozent).