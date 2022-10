Santa Barbara Film Festival ehrt Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis wird beim 38. Santa Barbara Film Festival (8. bis 18. Februar 2023) mit dem Maltin Modern Master Award geehrt. "Jamie Lee Curtis konnte in diesem Jahr beobachten, wie ihre Karriere einen neuen Höhepunkt erreicht hat. Und das nicht nur, indem sie ihre mehr als vier Jahrzehnte alte Verbindung zu dem 'Halloween'-Franchise neu belebt hat in ihrer Kultrolle der Laurie Strode, sondern auch als die verrückte Steuerprüferin Deidre Beaubeidre in einem der nachgewiesener Maßen größten Kritiker- und Publikumshits des Jahres, 'Everything Everywhere All At Once'. Es scheint, als dass es höchste Zeit für eine Ehrung ist, und das ist es genau, was sie am 11. Februar bekommen wird, wenn sie die höchste Auszeichnung, die das Santa Barbara Film Festival vergibt, erhält: den Maltin Modern Master Award", begründet das Festival die Entscheidung für die Preisträgerin der nach dem berühmten Filmkritiker und Autor Leonard Maltin benannten Auszeichnung, die es seit 1995 an ein Individuum vergibt, das die Kultur durch seine Leistungen im Kino bereichert hat.

Maltin, der am Abend der Preisverleihung auf der Bühne des Arlington Theatre ein Gespräch mit Jamie Lee Curtis führen wird, erklärt: "Jamie Lee Curtis hat bereits vor langer Zeit bewiesen, dass sie anhaltende Kräfte hat. Die Menschen wollen sie sehen, ob es in einem 'Halloween'-Film ist oder in einer unkonventionellen Charakterrolle. Sie ist talentiert und charismatisch und hat dabei ihre schauspielenden Eltern (Anm. d. Red.: Tony Curtis und Janet Leigh) stolz gemacht."