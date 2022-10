Kinocharts Deutschland Trend: Go for Rheingold!

Und wieder ein deutscher Film an der Spitze der deutschen Kinocharts: Fatih Akin geht mit "Rheingold" furios ins Rennen und steuert auf das beste Startergebnis seiner Karriere zu - auch wenn ihm das angekündigte warme Spätherbstwetter nicht entgegenkommt. Drei deutsche Produktionen befinden sich aktuell in den Top fünf!

Und wieder ein deutscher Film an der Spitze der deutschen Kinocharts: Fatih Akin geht mit "Rheingold" furios ins Rennen und steuert auf das beste Startergebnis seiner Karriere zu - auch wenn ihm das angekündigte warme Spätherbstwetter nicht entgegenkommt. 30.000 Besucher und 285.000 Euro Umsatz in vorsichtigen 248 Kinos konnte die episch erzählte Lebensgeschichte des Rappers und Gangsters Xatar mit Emilio Sakraya in der Hauptrolle gestern einspielen und steuert nun auf ein Startwochenende mit 150.000 bis vielleicht sogar 200.000 Besuchern zu. Der bisherige Beststart in Akins Karriere war vor 13 Jahren Soul Kitchen", der mit 165.000 Ticketverkäufen anlief und gesamt auf 1,3 Mio. Zuschauer gekommen war - der bisher einzige Besuchermillionär Akins.

"Rheingold" verdrängte sogar Black Adam" zu Beginn seines zweiten Wochenendes auf Platz zwei: Der DC-Comics-Film mit Dwayne Johnson war gestern gut für knapp 30.000 Kinogänger und 270.000 Euro Kasse. Die Besucherzahlen bis Sonntag sollten so ähnlich sein wie die von Fatih Akins Film. Und noch ein Film mit knapp 30.000 verkauften Tickets: Die Schule der magischen Tiere 2" startet sein fünftes Wochenende auf Platz drei und kam bei diesen Besucherzahlen auf 200.000 Euro. Am kompletten Wochenende sollte der Familienfilm mit mehr als 200.000 Kinogängern der meistgesehene Film sein. Gesamt nähert sich der erfolgreichste Film im deutschen Kinoherbst der 1,8-Mio.-Besucher-Marke des Originals, der im Vorjahr erfolgreichster deutscher Film des Jahres war. Dahinter folgt Der Nachname", der sich ausgezeichnet hält und sein zweites Wochenende mit 16.500 Besuchern und 150.000 Euro Boxoffice beginnt. Die Komödie von Sönke Wortmann sollte bis Sonntag sechsstellige Ticketverkäufe erzielen können. Die Top fünf beschließt Smile - Siehst du es auch?", der gestern 13.000 Zuschauer anlockte und 120.000 Euro umsetzen konnte. Bis Sonntag zielt der Horrorhit auf 80.000 Kinogänger; gesamt wird er die Besuchermillion knacken.

Erst auf Platz elf folgt der nächste Neustart: Bros" schaffte in 326 Kinos lediglich 2500 gelöste Eintrittskarten und spielte 21.500 Euro ein. Platz 13 ging an Bodies Bodies Bodies" der es in 326 Kinos auf 1900 Besucher und 16.000 Euro Kasse schaffte. See How They Run" folgt auf Platz 14 mit 1650 Zuschauern und 14.000 Euro Umsatz in 96 Kinos. Und auf Platz 18 schließlich findet sich The Social Experiment", der in 127 Kinos für 1650 Ticketverkäufe und 11.500 Euro Umsatz gut war.