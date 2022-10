"Olaf Jagger"-Regisseurin Heike Fink gewinnt Förderpreis Neues Deutsches Kino

Der von Bavaria Film, BR und DZ Bank vergebene, mit 10.000 Euro dotierte Förderpreis Neues Deutsches Kino der Internationalen Hofer Filmtage, mit dem der beste Nachwuchsfilm des Programms ausgezeichnet wird, ist an Heike Fink, Regisseurin des Eröffnungsfilms Olaf Jagger", vergeben worden. Das teilt die Bavaria mit.

Comedian Olaf Schubert spielt in dem "fiktionalen Dokumentarfilm" in der Hauptrolle einen Mann, der im Keller seines Elternhauses ein Tonband, auf dem ein Interview mit seiner Mutter und Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger zu hören ist. Es stammt aus dem Jahr 1965 - und da stand das Haus noch in der ehemaligen DDR. Er macht sich nun auf eine detektivische Suche nach dem Geheimnis, das hinter dieser Tonbandaufzeichnung steckt und gerät dabei in viele absurde Situationen und Ost-West-Verwicklungen.

Die aus der Produzentin Bettina Brokemper, Schauspielerin und Regisseurin Emma Bading sowie Regisseur Felix Tissi begründet ihre Wahl: "'Olaf Jagger' spielt mit dem Zuschauer, setzt uns auf amüsante Weise auf falsche Fährten, lässt uns im Ungewissen und bleibt doch stets spannend. Filme wie dieser brauchen das Publikum, und das Publikum braucht Filme wie diesen."