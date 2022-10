Foto des Tages: Volles Haus bei der Premiere zu "Schweigend steht der Wald" in der Oberpfalz

Kino

Das Regiedebüt von Saralisa Volm, "Schweigend steht der Wald", feierte Premiere im Neue Welt Kino-Center in Weiden in der Oberpfalz. Dort fanden vor einem Jahr auch die Dreharbeiten statt. Der packende, atmosphärisch dichte Thriller, mit Henriette Confurius an der Seite von Noah Saavedra in der Hauptrolle, wurde zugleich von Saralisa Volm, zusammen mit Ingo Fliess, produziert. Seit gestern läuft er im Verleih von Alpenrepublik in den Kinos. Das Foto zeigt (v.l.n.r.) Amélie Linder (Alpenrebublik), August Zirner, Christoph Jungmann, Saralisa Volm, Johannes Herrschmann, Johanna Bittenbinder und Xavier Chotard (Alpenrepublik). Foto: Alpenrepublik (PR-Veröffentlichung)