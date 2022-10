Wegen Q3-Zahlen: ProSiebenSat.1 senkt Gesamtjahresprognose

ProSiebenSat1 senkt seine Gesamtjahresprognose aufgrund von vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal, das maßgeblich von Inflation, Konsumzurückhaltung und Werberückgängen beeinflusst ist. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Der Konzern geht jetzt im Gesamtjahr von einem Umsatz von rund 4,15 Milliarden Euro sowie einem adjusted EBITDA um die 650 Millionen Euro aus. Zuletzt hatte ProSiebenSat.1 unter anderem einen Umsatz von rund 4,375 Mrd Euro mit einer Varianz von plus/minus 75 Mio Euro sowie ein adjusted EBITDA von 780 Mio Euro mit einer Varianz von plus/minus 25 Mio Euro erwartet.

Hierbei hatte der Konzern - beim Erreichen des Mittelwerts der Bandbreiten - Werbeerlöse in der DACH-Region im Gesamtjahr auf Vorjahresniveau angenommen. Die Erreichung dieser Finanzziele stand jedoch unter dem Vorbehalt der Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds und des Werbemarkts in der DACH-Region. Eine Verschärfung von Sanktionen, ein Gas-Lieferstopp oder eine Ausweitung des Krieges über die Ukraine hinaus waren nicht in dieser Prognose reflektiert.

Insbesondere das für die ProSiebenSat.1 Group wichtige Werbegeschäft hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich im dritten Quartal eingetrübt, wobei die Entertainment-Werbeerlöse in der DACH-Region um rund zehn Prozent auf 430 Millionen Euro (Vorjahr: 479 Millionen Euro) sanken. Hierbei spielte auch das starke Vorjahresquartal eine Rolle.

Vorstandsmitglied & Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE, Ralf Peter Gierig, kommentiert: "Die anhaltenden Inflations- und Energiepreissorgen belasten das Konsumverhalten in der DACH-Region. Hier ist ProSiebenSat.1 als frühzyklisches Unternehmen direkt betroffen, was sich vor dem Hintergrund der aktuell hohen Unsicherheiten in einem deutlich zurückhaltenderen Buchungsverhalten unserer Werbekunden als erwartet auswirkt. Auch die Angebote unserer Commerce & Ventures-Unternehmen werden in diesem Umfeld von den Endkund:innen weniger genutzt. Sobald sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld aber wieder positiver entwickelt, werden wir auch als eines der ersten Unternehmen davon profitieren. Wir arbeiten daher konsequent daran, unsere Entwicklung zum Digitalkonzern fortzusetzen und die Synergien zwischen unseren Geschäftsbereichen weiter zu heben."

Auf Basis von vorläufigen Zahlen hat die ProSiebenSat.1 Group im dritten Quartal einen Konzernumsatz in Höhe von rund 921 Millionen Euro (Vorjahr: 1.055 Milliarden Euro), ein adjusted EBITDA von rund 118 Millionen Euro (Vorjahr: 162 Millionen Euro) sowie ein adjusted net income von rund 43 Millionen Euro (Vorjahr: 58 Millionen Euro) erzielt. Die vorläufigen Quartalszahlen reflektieren in den Umsätzen Entkonsolidierungseffekte von insgesamt 78 Millionen Euro infolge des Verkaufs des US-Produktionsgeschäfts der Red Arrow Studios zum 1. Juli sowie weiterer veräußerter Portfoliounternehmen. Organisch, also portfolio- und währungsbereinigt, haben sich die Gruppenumsätze im dritten Quartal um rund 9 Prozent reduziert.

"Die ProSiebenSat.1 Group strebt daher unverändert an, ihren Umsatz mittel- bis langfristig durchschnittlich um 4 bis 5 Prozent pro Jahr zu steigern, auch wenn das makroökonomische Umfeld diese Wachstumserwartungen aktuell beeinträchtigt", heißt es in der Mitteilung. ProSiebenSat.1 veröffentlicht die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate wie geplant am 15. November. Dann ist auch der neue CEO Bert Habets bereits seit 1. November offiziell als Rainer Beaujeans Nachfolger im Amt.