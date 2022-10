Hohe Nachfrage für Serienpremieren in AMC-Kinos

Anfang Oktober hatte sich AMC (wie auch andere große internationale Ketten) erstmals mit Netflix auf Rahmenbedingungen für einen Kinoeinsatz geeinigt, konkret jene für Glass Onion: A Knives Out Mystery". Inhalte aus dem TV- oder Streamingbereich hatten grundsätzlich aber auch schon zuvor den Weg auf die AMC-Leinwände gefunden - und mit einem Event Ende Oktober scheint die Kette ganz den Nerv des Publikums zu treffen.

So zeigt AMC am 29. Oktober "Sneak Peeks" der fünften Staffel der Erfolgsserie "Yellowstone" mit Kevin Costner sowie der neuen Serie "Tulsa King" mit Sylvester Stallone (an beiden ist Taylor Sheridan als Showrunner beteiligt). Die neue Staffel von "Yellowstone" startet danach am 13. November in den USA bei Paramount Networks, am selben Tag debütiert "Tulsa King" auf Paramount+.

Wie AMC nun mitteilt, habe das Event in Windeseile für ausverkaufte Vorstellungen gesorgt, weshalb man nun Zusatztermine am 29. und 30. Oktober anbiete.

Interessant ist nicht zuletzt das Begleitprogramm für das insgesamt zweieinhalbstündige Screening: So erhalten Fans für den Ticketpreis von 15 Dollar unter anderem Rabattgutscheine für Merchandising-Artikel und einen Code für die einmonatige, kostenlose Nutzung von Paramount+ sowie einen wiederverwendbaren Sammelbecher; außerdem soll ein Rahmen für Erinnerungsfotos geschaffen werden. Zudem ist das Kinopublikum ausdrücklich dazu aufgerufen, passend kostümiert zu erscheinen, um sich so die Chance auf den Gewinn eines weiteren Merchandising-Pakets zu sichern.