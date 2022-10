Mel Gibson als Garrett Hedlunds Vater in "Desperation Road"

Mel Gibson und Garrett Hedlund spielen die Hauptrollen in dem Thriller "Desperation Road", den Signature Entertainment auf dem AFM in der kommenden Woche anbieten wird.

Basierend auf Michael Farris Smith' gleichnamigem Bestseller wird Nadine Crocker den Thriller "Desperation Road" inszenieren, den Signature Entertainment auf dem AFM in der kommenden Woche vorstellen wird. Wie das US-Branchenblatt Variety berichtet, wird Smith auch das Drehbuch schreiben.

In "Desperation Road" spielt Garrett Hedlund den Ex-Gangster Russell Gaines, der sich mithilfe seines Vaters Mitchell (Mel Gibson) ein neues Leben aufbauen will. Doch dann tritt eine Frau namens Maben mit ihrer Tochter in Russells Leben und sorgt darin für mächtig Chaos. Russell und Maben kratzen ihr letztes Geld für ein Hotelzimmer zusammen, wo Maben am nächsten Morgen mit einer Pistole in der Hand aufwacht - neben ihr ein toter Abgeordneter. Russell muss jetzt die Entscheidung treffen, welches Leben er retten will: ein eigenes oder das von Maben und ihrer Tochter.

Weitere Rollen in "Desperation Road" werden u.a. Ryan Hurst, Woody McClain und Pyper Braun übernehmen. Als Produzenten fungieren neben Crocker und Smith Walter Josten und Cassian Elwes.