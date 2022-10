Comcast-Q3: Umsatzeinbußen, aber gute Kino- und Sky-Abo-Zahlen

Das amerikanische Kabel- und Entertainment-Unternehmen Comcast mit Sitz in Philadelphia, zu dem auch NBCUniversal und Sky gehören, hat Zahlen seines dritten Quartals vorgelegt. Der Umsatz des gesamten Unternehmens fiel im Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent auf 29,85 Milliarden Dollar. Damit lag das Unternehmen leicht oberhalb der Schätzungen der Börsenanalysten.

NBCUniversal negativste Kennzahl sind die gut 35 Prozent Einbußen bei den Werbeerlösen, wobei 2021 eben auch die Olympischen Spiele in Tokio ein TV- und Streaming-Ausnahmeereignis darstellten. Das Streaming-Angebot Peacock steht jetzt bei 15 Millionen zahlenden Abonnenten. Ein positives Highlight war die Studio-Abteilung mit einem Umsatzplus von 31 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar, was auf Erfolge wie "Jurassic World: Dominion" oder "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" im Kino und beim Lizenzgeschäft zurückzuführen ist.

Comcast-CEO Brian Roberts kommentierte: "Trotz der Herausforderungen, die vor uns liegen mögen, befinden wir uns in einer beneidenswerten strategischen und finanziellen Position - und die Zukunftsaussichten bleiben rosig."

Aus deutscher Sicht am spannendsten ist sicherlich der Blick auf die Bilanz von Sky. Märkteübergreifend in Großbritannien, Italien und Deutschland gab der Umsatz um 14,7 Prozent auf 4,3 Milliarden Dollar nach. Das habe aber auch mit dem aktuell schwachen Wechselkurs zu tun. Laut Comcast war der Umsatz ansonsten konstant im Vergleich zum Vorjahr.

Bei den Abonnenten stiegen allerdings die Sky-Zahlen insgesamt um rund 320.000 auf jetzt 23 Millionen. Geholfen haben sollen da vor allem das Timing von "einzigartigem Content", womit zum Beispiel die HBO-Serie "House of the Dragon" gemeint sein könnte und der Start der Fußball-Saison. Auf das ganze Jahr bezogen gab die Abonnentenzahl aber leicht um 41.000 nach. Zudem startete Comcast in Europa auch seine ersten SkyShowtime-Streaming-Angebote.

In Großbritannien stieg der Umsatz bei Sky im Vergleich zu 2021 an, während er in Italien und Deutschland zurückging. Die Werbeumsätze gaben insgesamt um 1,6 Prozent auf 471 Millionen Dollar nach, wobei sie in Großbritannien und Deutschland dort konstant blieben und nur in Italien nachgaben. Der Content-Umsatz stieg um 6,4 Prozent auf 273 Millionen Dollar.