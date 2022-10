Berlinale-Retrospektive widmet sich Coming-of-Age-Filmen

Die Berlinale-Retrospektive mit dem Titel "Young at Heart - Coming of Age at the Movies" widmet sich dem Jungsein und Erwachsenwerden als gemeinschaftlichem Kinoerlebnis. Die von Rainer Rother, Leiter der Retrospektive und Künstlerischer Direktor der Deutschen Kinemathek, und seinem Team kuratierte Retrospektive beschreitet erstmalig neue Wege, indem sie renommierte Filmschaffende aus den Bereichen Regie, Schauspiel und Drehbuch dazu einlädt, das Programm der Sektion zu gestalten.

Circa 30 Filmschaffende werden ihren persönlichen Filmfavoriten zum Thema "Coming-of-Age" für das Programm der Retrospektive auswählen, das im Januar vollständig bekannt gegeben wird. Aber "Denn sie wissen nicht, was sie tun" wird einer der Filmkandidaten sein. Die folgenden Regisseur*innen, Drehbuchautor*innen und Schauspieler*innen haben bislang zugesagt, diese außergewöhnliche Filmreihe mitzugestalten: Maren Ade, Pedro Almodóvar, Wes Anderson, Juliette Binoche, Lav Diaz, Alice Diop, Ava DuVernay, Nora Fingscheidt, Luca Guadagnino, Ryusuke Hamaguchi, Ethan Hawke, Karoline Herfurth, Nadine Labaki, Nadav Lapid, Sergei Loznitsa, Mohammad Rasoulof, Céline Sciamma, Martin Scorsese, Aparna Sen, M Night Shyamalan, Carla Simón, Abderrahmane Sissako, Tilda Swinton, Wim Wenders und Jasmila Zbanic.

Rother kommentiert die Retrospektive-Idee: "In unserem Heute stellt sich die junge Generation Ängsten, Zweifeln und einer unsicherer werdenden Zukunft angesichts von Klimawandel, Pandemie- und Kriegserfahrungen. Das Kino - als kulturelle Institution ebenfalls im Wandel begriffen - bietet den Ort, in die Begegnung zu gehen und Ideen aufzuzeigen, unsere Zukunft zu gestalten. Denn Filme und ihr Erleben auf der großen Leinwand können uns Halt und Orientierung geben. Sie können Freiheit denken und Ideale vermitteln, können große Gefühle hervorrufen, Gemeinschaften bilden und uns ein Leben lang prägen. Insbesondere Coming-of-Age-Filme sind Dialoge von Möglichkeiten, aus denen das Publikum Perspektiven und Inspirationen ziehen kann - so gestalten sie Zukunft. Anlass genug, Coming-of-Age mit der Berlinale Retrospektive zu würdigen."

"Nach zwei Jahren Pandemie fühlen wir uns doch alle wie eine Figur in einem Coming-of-Age-Film. Wir sind nicht mehr die, die wir einmal waren, und wir wissen nicht, wer wir künftig sein werden. Das Besondere an diesen Filmen ist, dass sie Ungewissheit in Begeisterung für etwas verwandeln, das in Zukunft passieren könnte. Genau dieses Gefühl möchten wir mit dieser Reihe hervorrufen. Die ausgewählten Filme vermitteln ein Bild von Jugend über verschiedene Zeiten und Länder hinweg. Auch wenn die Filme aus der Vergangenheit stammen, hallen ihre Energie, ihre Stärke und ihre Freiheit auch heute noch nach. Wir danken den Künstler*innen, die dieses einzigartige Projekt mitgestalten", sagt Carlo Chatrian, Künstlerischer Leiter der Berlinale.