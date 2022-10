Filmpreis NRW an "A Room of My Own"

Als "hervorragendes Beispiel für den starken Medienstandort Nordrhein-Westfalen und junge, erfolgreiche Produktionsfirmen in unserem Land" lobte Nathanael Liminski, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien in Nordrhein-Westfalen anlässlich der feierlichen Verleihung des Filmpreises NRW im Rahmen des Film Festival Cologne die deutsch-georgische Koproduktion "A Room of My Own".

Diese hatte sich aus der bisherigen Rekordzahl von insgesamt 14 Einreichungen - darunter "packende Thriller, berührende Dramen und spannende Dokumentationen" - bei der fünfköpfigen Jury durchsetzen können, deutsches Produktionsunternehmen war die Kölner Color of May um das Produzententeam an das Produzententeam Eva Blondiau und Elmár Imánov. "Als Alumni der Internationalen Filmschule Köln und Stipendiaten des Mediengründerzentrums NRW konnte die junge Firma von den guten Förderbedingungen in Nordrhein-Westfalen profitieren. Ich bin sicher, wir werden noch viel von diesem jungen Team hören - und sehen!", so Liminski.

Der Gewinner des mit 20.000 Euro dotierten Preises schildert vor dem Hintergrund des von der Pandemie im Jahr 2021 geprägten Tiflis und anhand des Schicksal zweier junger Frauen das Leben der dortigen Millennials.

"2013 gegründet, hat sich Color of May zum Ziel gesetzt, Filme zu produzieren, die Geschichten aus anderen Welten erzählen, Geschichten mit einem besonderen Blick. Das ist ihnen mit 'A Room of My Own' einmal mehr gelungen. Unser herzlicher Glückwunsch zum Filmpreis NRW geht an Eva Blondiau, Elmár Imánov und natürlich auch an den Regisseur Ioseb Bliadze!", erklärte Petra Müller, Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW.

"Ich bin hoch erfreut, wie viel Zuspruch der Filmpreis NRW in der Branche genießt. Der Wettbewerb ist Beweis für die Vielfalt und Kreativität des filmischen Schaffens aus Nordrhein-Westfalen und damit auch ein Aushängeschild für das Film- und Medienland", so Medienminister Liminski abschließend.