Ilya Naishuller setzt John Cena und Idris Elba für Amazon in Szene

Ilya Naishuller, der im vergangenen Jahr mit dem Actionthriller Nobody" einen Überraschungserfolg feierte, wird in der Actionkomödie "Heads of State" u.a. John Cena und Idris Elba für Amazon Studios in Szene setzen.

Wie US-Medien berichtet, hatte sich der Streamer das Projekt bereits im Oktober 2020 gesichert gehabt. Den ersten Drehbuchentwurf von %Harrison Query% haben Josh Appelbaum und André Nemec noch einmal überarbeitet.

Über die Handlung des Films, der als "'Air Force One' meets 'Midnight Run'" beschrieben wird, gibt es nur vage Informationen. Dem Vernehmen nach steht ein Paar, das nicht zusammenpasst, gedanklich auch schon durch miteinander ist und sich riskanten Situation befindet, im Mittelpunkt der Handlung.

Produziert wird "Heads of State" von Peter Safran, der vor wenigen Tagen zum Ko-CEO von DC Studios ernannt worden war, und John Rickard mit ihrer Firma The Safran Company.