IFFR kehrt zum Normalbetrieb zurück und kündigt erste Titel an

Das International Film Festival Rotterdam (IFFR) plant für 2023 ein "back to normal", eine Festivalausgabe wie vor Corona, in voller Stärke und vollem Umfang als Präsenzveranstaltung. Die 52. Edition findet im Zeitraum 25. Januar bis 5. Februar statt. Heute wurden die ersten Titel für die Sektionen Bright Future und Limelight bekanntgegeben. Bei Bright Future, in die Werke junger Filmemacher einladen werden, kann Festivalchefin Vanja Kaludjercic "Whispering Mountains" von Jagath Manuwarna aus Sri Lanka sowie "Almost Entirely a Slight Disaster" von Umut Subasi, die beide Weltpremiere in Rotterdam feiern, sowie "Shimoni" von Angela Wanjiku, der zum ersten Mal in Europa gezeigt wird nach seiner Uraufführung in Toronto, verkünden.

In der Reihe Limelight, die Highlights des vergangenen Festivalgeschehens zusammenfasst, kann das IFFR bereits Titel wie Aftersun" von Charlotte Wells, "Blind Willow, Sleeping Woman" von Pierre Földes melden, Saint Omer" von Alice Diop sowie Jafar Panahis No Bears".

Für die Branche gibt es wieder den Koproduktionsmarkt CineMart, der 2023 zum 40. Mal stattfindet (29. Januar bis 1. Februar), aber auch das Networking-Angebot Pro Hub mit Panels und Workshops.

Weitere Informationen zum International Film Festival Rotterdam unter iffr.com.