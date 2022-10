Einschaltquoten: ZDF punktet mit der "SOKO Wismar"

3,77 Mio. Zuschauer (MA: 22 Prozent) sahen die gestrige Folge der ZDF-Vorabendkrimiserie SOKO Wismar" und machten sie damit zum meist gesehenen fiktionalen Programm des Tages. In der Primetime kam "Die große 'Terra X'-Show" im Zweiten auf 3,27 Mio. Zuschauer (MA: 12,6 Prozent). Das Erste hatte gestern Abend nach der "Tagesschau" (4,82 Mio. Zuschauer / MA: 18,4 Prozent) kurzfristig den "Brennpunkt: Aufstand im Iran" (4,57 Mio. Zuschauer / MA: 17,5 Prozent) programmiert gehabt. Das von FFP New Media produzierte Drama Ramstein - Das durchstoßene Herz" kam im Anschluss daran auf 3,47 Mio. Zuschauer (MA: 13,5 Prozent).

Primetimesieger bei den 14- bis 49-Jährigen war die 15-minütige Ausgabe von "Joko & Klaas live", die zu Beginn der Primetime bei ProSieben auf einen Marktanteil von 16,8 Prozent in dieser Zielgruppe kam. "TV total" verzeichnete im Anschluss daran 12,9 Prozent und lag damit knapp einen halben Prozentpunkt über dem Vorwochenwert. Auf 13,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam hingegen gestern das RTL-Format "Mario Barth deckt auf". Für die Sat1-Kochshow "The Taste" stand in dieser Zielgruppe ein Marktanteil von 9,4 Prozent zu Buche, ein leichtes Minus im Vergleich zur Vorwoche.

"Ramstein - Das durchstoßene Herz" brachte dem Ersten nach der "Tagesschau" (17,6 Prozent) und dem "Brennpunkt" (zwölf Prozent) einen 14/49-Marktanteil von 7,4 Prozent ein. "Die große 'Terra X'-Show" im Zweiten kam auf 5,7 Prozent.

Letzteres konnte von Ocean's Eleven" (6,3 Prozent) bei Kabel eins noch getoppt werden, während die Vox-Reportage "Vox inside - In den Fängen der Loverboys" auf 4,6 Prozent kam.