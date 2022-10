Village Roadshow plant Sequel zum "Die Nacht der lebenden Toten"

Beim geplanten Sequel des Horrorklassiker aus den späten 1960er Jahren sind eine Zombie-erfahrene Drehbuchautorin und die von dessen Familie weiter geführte Produktionsfirma des 2017 verstorbenen Regisseurs des Originals, George A. Romero, an Bord.

Wenige Tage, bevor Studiocanal George A Romeros Horrorklassiker "Die Nacht der lebenden Toten" am 31. Oktober noch einmal in den Kinos startet, ist jetzt bekannt geworden, dass Village Roadshow ein spätes Sequel plant, das sogar zu einem Franchise ausgebaut werden könnte. Das berichten US-Medien.

Mit an Bord ist auch Christine Romero, die Ex-Frau des 2017 verstorbenen Regisseurs, mit der von ihm gegründeten Produktionsfirma Sanibel Films sowie Origin Story, Vertigo und Will Smith' Westbrook Studios.

Regie wird Nikyatu Jusu führen, die im Januar als erst zweite farbige Regisseurin beim Sundance Film Festival mit dem Großen Preis der Jury in der US-Drama-Kategorie ausgezeichnet worden war. Als Drehbuchautorin ist LaToya Morgan an Bord, die mit "The Walking Dead" bereits Zombieerfahrung gesammelt hat.

Das "Nacht der lebenden Toten"-Sequel, über dessen Handlung nichts bekannt ist, nannte Morgan "einen der größten Eckpfeiler des Horrorgenrens". "Ich bin mehr als begeistert darüber, in dem Sandkasten, den George A. Romero gebaut hat, spielen zu dürfen und bin voller Ekstase darüber, den Einsatz zu erhöhen und alles herauszuholen mit dieser aufregenden neuen Geschichte."

Regisseurin Nikyatu Jusu betont: "Die Originalversion von 'Die Nacht der lebenden Toten' klingt noch bis heute nach. Jede Ära hat die Zombies, die sie braucht, und aktuell spiegeln Zombies die Art und Weise, wie Menschen sich gegenseitig behandeln, wider und zeigen uns, wer das wahre Monster ist."

FilmNation hat den Vertrieb des Sequels außerhalb der USA übernommen und wird es auf dem in dem kommenden Woche stattfindenden AFM vorstellen.