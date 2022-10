KOMMENTAR: "Zeigen dürfen, was wir können"

Filmemachern aus Deutschland gelingt es immer öfter, ein weltweites Publikum zu begeistern. Die Streamingplattformen machen es möglich, als nächstes bei 1899". Auch der Blaue Panther war dafür eine Leistungsschau. Dort zeigte sich Matthias Schweighöfer, lange Zeit absoluter Publikumsliebling im deutschen Kino, ganz begeistert von den neuen Möglichkeiten. Für Army of Thieves" mit ihm als Regisseur und Hauptdarsteller erhielt er den neuen TV & Streaming Award für den besten Film. Ein ehrlicher Preis, denn das Publikum hatte darüber entschieden. "Endlich dürfen wir weltweit zeigen, was wir können", so sein enthusiastisches Resumee.

Jahrelang waren deutsche Filmemacher mit illustren Ausnahmen auf ihren Sprachraum begrenzt. Der "neue deutsche Film" ließ sich noch ins Ausland verkaufen, wo es sonst vielleicht noch Nachfrage nach neuen "Derrick"-Folgen gab. Ansonsten wurden mit deutschen Produktionen im Weltvertrieb eher kleine Brötchen gebacken. So sehr die globalen Streamer Kinos und linearen Sendern das Geschäftsmodell erschweren mögen, so sehr haben sie für eine weltweite Öffentlichkeit für nationale Filmografien gesorgt. Spanische, französische oder koreanische Serien gehen um die Welt. "Army of Thieves" ist gar nicht das beste Beispiel, Dark" ist zu allererst zu nennen, aber auch Kleo", "Barbaren" oder zuletzt Die Kaiserin".

Bei den Streamern lernen ganze Nationen Filme und Serien mit Untertiteln oder synchronisiert zu akzeptieren, auch aus kulturellen Zusammenhängen, die ungewohnt oder kaum bekannt sind. Was früher Ausnahme war, scheint bald Regel zu werden. Generationen wachsen heran mit Blick auf die Filmkulturen der Welt, immer nur einen Click auf der Benutzeroberfläche ihres Streaminganbieters entfernt. Das betrifft einzelne Kreative wie Matthias Schweighöfer, dem ein Mover & Shaker in Hollywood wie Zack Snyder besondere Projekte anvertraut, oder wie Baran bo Odar und Jantje Friese, die fast freihändig aufregende Projekte wie nun "1899" entwickeln dürfen. Das betrifft aber auch viele Produzenten, die mit ausgefallenen Ideen früher bei Senderredakteuren buckeln mussten und jetzt von ihnen angesprochen werden, ob sie für sie nicht auch etwas Tolles haben.

Wenn man sich die Preisträger beim Blauen Panther ansieht, bei dem die Streamer reiche Beute machen durften, findet man vor allem viele junge, innovative Filmemacher, wie die jugendlichen Masterminds hinter "Die Discounter", die diese hinreißende Serie bei einem Streamer ungestört umsetzen durften. Die Sender gucken längst neidisch auf die Streamer und versuchen gleich zu ziehen.

Beim Kinofilm ist die Entwicklung nur in Ausnahmen zu spüren. Dort entscheiden zu viele Dogmatiker in verschlafenen Jurys, ob nicht gesellschaftliche Stereotypen bedient werden. Bevor sie nicht frischer Wind aus der Verantwortung bläst, ist hier keine Besserung zu erwarten.

Ulrich Höcherl, Herausgeber und Chefredakteur