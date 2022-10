Foto des Tages: Pilotprojekt "Let's GetOnSet!" gestartet

TV

Die beiden Hamburger Senator*innen Dr. Carsten Brosda und Dr. Melanie Leonhard haben am Mittwoch die Film-Trainees Thore Grieve und Perghuzat Enver bei ihrer Arbeit am Set von "Notruf Hafenkante" besucht. GetOnSet ist das Hamburger Pilotprojekt gegen den Fachkräftemangel beim Film. 15 Trainees lernen seit Oktober zwölf Monate lang die Arbeit am Filmset kennen - kombiniert mit einer theoretischen Ausbildung an der Hamburg Media School. Beim Termin dabei waren auch (v.l.n.r.): Andreas Knoblauch und Michael Lehmann (Studio Hamburg Production Group), Raya Schäferhoff (Hamburg Media School), Aysha Joy Samuel und Marc Barthel (Cast "Notruf Hafenkante") sowie Helge Albers (MOIN Filmförderung), Foto: bola/ZDF