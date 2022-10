FFA: Umsatzplus für Abo-Streaming im ersten Halbjahr 2022

Auch wenn es sich nicht mehr um ein sprunghaftes Wachstum handelt: Der deutsche SVoD-Markt hat im ersten Halbjahr 2022 wieder zugelegt. Laut FFA, die auf Basis des GfK-Panels Zahlen zum Home Video- und Kinomarkt vorgelegt hat, stiegen die SVoD-Ausgaben auf 1,137 Mrd. Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 1,003 Mrd. Euro. Mit digitalen Kaufdownloads (EST) wurden im Betrachtungszeitraum 123 Mio. Euro umgesetzt (2021: 122 Mio.). Das Segment TVoD kam laut FFA auf eine Umsatzhöhe von 85 Mio. Euro (2021: 76 Mio.). Für DVDs und Blu-rays gaben Endverbraucher insgesamt 157 Mio. Euro aus. Im Vorjahreszeitraum lag der Wert bei 165 Mio. Euro.

Da es sich um eine erstmals kombinierte Untersuchung des Home Video- und Kinomarkes für ein erstes Halbjahr handelt, spricht die FFA von einem neuen Allzeithoch: Denn in Addition ergibt sich eine Umsatzhöhe von 1,828 Mrd. Euro; ein Plus von 32 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2021. Was natürlich vor allem auf Kinoticket-Erlöse zurückzuführen ist, die im Zeitraum Januar bis Juni 2022 aus naheliegenden Gründen mit 321 Mio. Euro wesentlich höher ausfielen, als in den beiden Coronajahren 2020 und 2021.

Darüber hinaus liefert der Bericht einige Daten zu Reichweiten nach Geschlecht und Alter. So hebt die FFA hervor, dass Personen mit Ausgaben im Home Video-Markt "vorranging männlich" seien und mit durchschnittlich 46,7 Jahre im Segment DVD/Blu-ray im Vergleich zu den digitalen Nutzungsarten SVoD/EST/TVoD etwas älter. Und: Im ersten Halbjahr 2022 seien wieder die Ausgaben für aktuelle Kinofilme, deren Erstaufführung in den vergangenen zwölf Monaten lag, gestiegen. Gleichzeitig sank der Anteil der Filme zwischen dem 13. und 24. Monat nach Erstveröffentlichung im Kino aufgrund pandemiebedingter Kinoschließungen in 2020, was zur Folge hatte, dass in diesen Monaten keine neuen Kinofilme starteten.