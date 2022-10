FFA analysiert Toptitel

Während sich das erste Drittel des vierten Quartals bereits langsam dem Ende zuneigt (mit bislang durchaus erfreulichen Zahlen im deutschen Kinomarkt), hat die FFA eine detaillierte Analyse der Toptitel des ersten Halbjahres auf Basis des GfK-Panels vorgelegt. Die gesonderte Analyse für das jeweils erste Halbjahr erfolgt seit 2014 und jeweils anhand von 25 Titeln, während in der Gesamtjahresbetrachtung vor der Pandemie traditionell die 75 erfolgreichsten Filme betrachtet wurden; für die beiden Corona-Jahre 2020 und 2021 beschränkte man sich auf je 35.

Sie finden diese Auswertung hier zum Download, wir beschränken uns an dieser Stelle auf die stichpunktartige Wiedergabe interessanter Punkte.

Angesichts seiner immensen Langlebigkeit (auch in der 22. Auswertungswoche reichte es für eine Top-20-Platzierung) überrascht es nicht, dass der nach wie vor umsatzstärkste Film des Jahres auch die besten Noten abbekam: Bei einer Durchschnittswertung von 1,6 (auf einer vierstelligen Notenskala) für sämtliche Top-25-Titel schnitt Top Gun Maverick" mit 1,2 ab. Ebenso gut schlug sich nur ein einziger weiterer Titel: Der Wolf und der Löwe" brachte es ebenfalls auf eine 1,2. Am schlechtesten schnitt Morbius" mit 1,9 ab; am unteren Ende der Skala finden sich mit 1,8 auch Tod auf dem Nil" und Matrix Resurrections". Am deutlichsten hat (vermutlich je nach Alter) aber ein anderer Film sein Publikum gespalten: Laut der FFA gab es für Clifford - Der große rote Hund" zwar nie die Note 3, aber in vier Prozent der Fälle die Note 4 - das ist der höchste Anteil für die schlechteste Wertung. Deutlich überdurchschnittlich ist für ihn mit 54 Prozent aber auch der Anteil der Bestnote; dieser lag im Schnitt bei 45 Prozent.

Dass Kinder- und Familienfilme traditionell den höchsten Verzehrumsatz auslösen, galt unverändert auch im ersten Halbjahr 2022: Spitzenreiter ist Sonic the Hedgehog 2" mit einem Durchschnittsverzehr je Kinobesuch (wohlgemerkt: nicht etwa nur je tatsächlich Verzehrendem) von 8,91 Euro; auf den Plätzen folgen Die Häschenschule - Der große Eierklau" mit 8,65 Euro und Die Gangster Gang" mit 8,40 Euro. Mit Abstand am wenigsten verzehrt wurde bei Wunderschön" (4,18 Euro); unter fünf Euro pro Besuch blieben die Concessions-Ausgaben auch bei Eingeschlossene Gesellschaft" und "Downton Abbey II".

Selbstverständlich führen Kinder- bzw. Familienfilme auch bei der Anzahl der Begleitpersonen, in der Spitze waren es 2,6 bei "Die Gangster Gang". Und noch ein Punkt, bei dem diese Titel naturgemäß die Nase vorne haben: Tickets für "Die Gangster Gang" waren mit durchschnittlich 7,81 Euro die günstigsten. Zwar kam der Film auch in 3D in die Kinos, allerdings spielte diese Fassung nur eine extrem untergeordnete Rolle: Laut der FFA-Halbjahresbilanz wurden bei den Einsätzen bis Ende Juni gerade einmal 6,1 Prozent der Tickets für den Film für 3D-Vorstellungen gelöst; bei Sing - Die Show Deines Lebens" war der Anteil mit 11,2 Prozent kaum höher. Grundsätzlich bilden 3D-Filme aber natürlich die Preisspitze, Doctor Strange in the Multiverse of Madness" führt mit 11,20 Euro vor Jurassic World: Ein neues Zeitalter" mit 11,13 Euro; "Matrix Resurrections" brachte es als auf 11,03 Euro.

Generell muss man wohl anmerken, dass es keineswegs schaden würde, wenn die FFA für Auswertungen mit zahlreichen Unterpunkten ihre Farbpalette erweitern würde - aber auch so lässt sich auf einen Blick erkennen, bei welchem Toptitel die Besetzung die größte Rolle spielte: Dass The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" nicht nur Sandra Bullock und Channing Tatum in den Hauptrollen, sondern auch Brad Pitt und Daniel Radcliffe in Nebenrollen vorweisen kann, war in ganzen 30 Prozent der Fälle ausschlaggebend für den Kinobesuch, am ehesten reichte in dieser Kategorie noch Uncharted" mit Tom Holland und Mark Wahlberg an einen solchen Wert heran, war mit 21 Prozent aber schon klar abgeschlagen.

Im Fall der "Sources of Awareness" sollte man grundsätzlich über eine andere Form der Darstellung nachdenken - auch wenn das größte Interesse natürlich den wichtigsten (und damit in der grafischen Darstellung noch einigermaßen bestimmbaren) Aufmerksamkeitsquellen gelten dürfte.

Klar erkennbar ist natürlich, dass der "Trailer im Kino" mit insgesamt durchschnittlich 26 Prozent der Nennungen die mit auffällig weitem Abstand (vor Tipp von Freund:innen mit 17 Prozent) wichtigste "Source of Awareness" war, das galt insbesondere für "Der Wolf und der Löwe" (51 Prozent), "Morbius" (49 Prozent) und "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (38 Prozent). Eine enorm wichtige Rolle kam (mit einem Anteil von 44 Prozent) bei Die Schule der magischen Tiere" (natürlich dem ersten Teil, das noch erfolgreichere Sequel lief erst am Ende des dritten Quartals an) Empfehlungen aus dem Freundeskreis zu. Die mit einem Gesamtanteil von immerhin sieben Prozent zu den absolut bedeutendsten Aufmerksamkeitsquellen zählende Präsentation auf der Kino-Homepage war unterdessen für "In 80 Tagen um die Welt" mit dem Top-Anteil von 40 Prozent am wichtigsten, besonders hoch lag der Anteil mit 30 Prozent auch bei "Die Gangster Gang".

Trotz der Pandemie und trotz des zeitweiligen Erfordernisses, Tickets vorab zu erwerben, bleibt der Ticketkauf am Tag der Vorstellung vor Ort der am häufigsten durchgeführte - sein Anteil lag im ersten Halbjahr immerhin noch bei 50 Prozent. Der Vorverkauf im Internet hat (mit 31 Prozent) seine Bedeutung gegenüber der Vor-Pandemie-Zeit aber natürlich ausgebaut, hinzu kommen 14 Prozent Internet-Käufe am Tag des Kinobesuchs. Erstaunlich ist am nach wie vor sehr hohen Anteil der Kartenverkäufe vor Ort nicht zuletzt, dass die Besuche der 25 Top-Titel nur noch zu 20 Prozent überhaupt erst am selben Tag geplant wurden - und gerade einmal zu neun Prozent im Kino selbst.

Abschließend noch die interessante Frage: Was schauen eigentlich Beamte am liebsten? Nun, wenn der Alltag schon gemütlich ist, lässt man sich im Kino gerne einmal aufschrecken: Den mit Abstand höchsten Anteil an Beamten nimmt Scream" für sich in Anspruch...