Annette-Hess-Miniserie "Deutsches Haus" geht zu Disney+

Dass die Drehbuchschreiberin Annette Hess an der Adaption ihres eigenen Romans Deutsches Haus" arbeitet, ist seit 2021 bekannt. Jetzt sind aber weitere Details zu der Geschichte um eine junge Dolmetscherin, die während des ersten Auschwitzprozesses polnische Zeugenaussagen übersetzt, herausgekommen. Die Miniserie von Gaumont wird nach "Sam - Ein Sachse", "Sultan City" und "Die drei !!!" das nächste deutsche Fiction-Projekt des Streamingdienstes Disney+.

Zudem wurde bekannt, dass Isa Prahl und Randa Chahoud gemeinsam die Regie übernommen haben. Katharina Stark, Iris Berben, Anke Engelke, Max von der Groeben, Henry Hübchen, Heiner Lauterbach und Sabin Tambrea spielen die Hauptrollen. Die Dreharbeiten laufen noch bis Dezember in Polen.

Hess' literarische Vorlage erschien in 30 Ländern. Obwohl das familiäre Umfeld der Protagonistin dagegen ist, stellt sie sich im Auschwitzprozess der großen Aufgabe, die dazu beiträgt, dass sich die deutsche Gesellschaft, aber auch ihr eigenes Leben entscheidend und nachhaltig verändern.

Christian Honeck, Director Original Productions, The Walt Disney Company GSA: "Wir sind stolz und freuen uns sehr, den Erfolgsroman gemeinsam mit unseren Partnern bei Gaumont, Annette Hess und einem hochkarätigen Cast und Team als Serie zum Leben zu erwecken. 'Deutsches Haus' erzählt die emotionale Reise einer jungen Frau in den 60er Jahren, die wie kein anderes Jahrzehnt den Bruch zwischen Tradition und Moderne markieren. Mit ihr erleben wir hautnah ein Stück Zeitgeschichte, den Kampf einiger Weniger für Wahrheit, Gerechtigkeit und gegen das Totschweigen der Gräuel des Nationalsozialismus. Der feinfühlige Blick auf ihre Familie hat das Potenzial, national wie international ein breites Publikum anzusprechen und bereichert unser Portfolio an lokalen Disney+ Originals ungemein."

Laut Sabine de Mardt, Produzentin und Geschäftsführerin von Gaumont Deutschland, bestand auch aus den USA großes Interesse an einer Verfilmung. "Was diesen Stoff so stark macht: Er zeigt, wie wichtig es ist, die Dinge zu benennen und anzuerkennen, die wir nicht wahrhaben wollen, weil sie zu schmerzhaft sind und eigentlich gar nicht sein dürften. Aber nur dadurch kann sich Denken und Handeln verändern. Darin liegt meines Erachtens auch die Aktualität des Stoffes", so de Mardt.

Hess sagte 2021 selbst über das Projekt: "Dieses sehr persönliche Buch erzählt auch einen Teil meiner eigenen Familiengeschichte, die sich für mich wie für die Hauptfigur Eva erst während des Schreibens ganz enthüllt hat. Für mich handelt das Buch vom Verschweigen und Verdrängen. Blinde Flecken gibt es in nahezu jeder Familie. Zu jeder Zeit und in jeder Nation. In der jungen Bundesrepublik wurde das Schweigen über die Vergangenheit kultiviert wie nie zuvor. Eva Bruhns steht exemplarisch für die Menschen, die gegen die Gesellschaft den Mut aufbringen, das Schweigen zu brechen und nach der Wahrheit zu verlangen - selbst, wenn sie dafür einen hohen Preis zahlen müssen."