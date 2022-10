"Land of Dreams" feiert Deutschlandpremiere vor ausverkauftem Haus

Im ausverkauften Hamburger Abaton-Kino feierte Shirin NeshatsLand of Dreams" gestern Abend seine Deutschlandpremiere. Das Drama hatte im vergangenen Jahr in der Venedig-Reihe "Orizzonti Extra" seine Weltpremiere gefeiert.

Angesiedelt in einer nahen Zukunft, wirft "Land of Dreams" einen künstlerisch-kritischen Blick auf die US-Gesellschaft. Im Zensus Büro, der wichtigsten Behörde einer autoritären Regierung, wurde ein Gerät entwickelt, das die Träume der Bürger aufzeichnet, um diese besser kontrollieren zu können. Simin (Sheila Vand) ist zusammen mit ihrem Bodyguard Alan (Matt Dillon) als "Traumfängerin" im Mittleren Westen unterwegs, um die Träume der u.a. von Anna Gunn, Isabella Rossellini und William Moseley gespielten Bürger einzufangen. Um diese Träume und ihre eigenen Erfahrungen als iranische Migrantin zu verarbeiten, schlüpft Simin in die Rolle der Träumenden. Dabei findet sie nicht nur mehr über die perfiden Absichten des Zensus Büros heraus, sondern ihr wird klar, wie schmal der Grat zwischen Traum und Realität oft ist.

Im Anschluss an die gestrige Deutschlandpremiere des Films ging die im Iran geborene Regisseurin Shirin Neshat auch auf die aktuelle Situation in ihrem Heimatland ein und zog Parallelen zu der Handlung ihres Films, den W-film am 3. November in den deutschen Kinos startet.