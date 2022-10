Extragroßer LED-Screen für Kinos vorgestellt

Anlässlich des META Cinema Forum in Dubai haben der chinesische Hersteller Shenzhen Timewaying und Arts Alliance Media einen neuen LED-Screen für Kinos vorgestellt, der schon auf den ersten Blick vor allem in einem Punkt hervorsticht: Mit 20 Metern Bildbreite ist die unter der Marke HeyLED entwickelte 4K-Lösung nach Angaben der Unternehmen der größte bislang erhältliche LED-Screen. Zum Vergleich: Der Onyx von Samsung kommt in der 4K-Variante in Breiten von 10,2 und 14 Metern bzw. in 5,1 Metern bei 2K.

Dale Miller, CCO bei Arts Alliance Media, bezeichnet die Markteinführung des HeyLED LA4K-20 als "monumentalen Punkt für die Nutzung von LED im Kino". Das Gerät unterstreiche nicht nur die rasch voranschreitende Entwicklung und Nachfrage, sondern zeige auch die volle Bandbreite der Möglichkeiten, die LED-Technologie dem Kino eröffne.

Zu den technischen Daten, mit denen die Unternehmen werben, zählen eine Helligkeitsangabe von 300 Nits, ein Kontrastverhältnis von 30.000:1 und ein erweiterter Frabraum nach DCI-P3-Spezifikation. Zum Preis macht man zwar keine konkreten Angaben, allerdings lässt sich Timewaying-CEO Andrew Chan mit den Worten zitieren, dass sich die "Preislücke zwischen einem LED-Screen und einer High-End-Doppelprojektionslösung" mit dem neuen Gerät schließe.

Arts Alliance ist für den Vertrieb der HeyLED-Lösungen in Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika zuständig. Timewaying hatte erstmals 2021 einen DCI-zertifizierten (2K-)LED-Screen mit einer Breite von zehn Metern auf den Markt gebracht.