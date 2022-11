Jochen Laube über die 3. Lichtspielliebe: "Die Menschen für den Ort Kino begeistern"

Vom 3. bis 6. November lädt Sommerhaus-Produzent Jochen Laube zur 3. "Lichtspielliebe" ins Ludwigsburger Scala ein. Über das diesjährige Programm und seinen Glauben ans Kino spricht er hier.

Braucht man die richtigen Connections, um so spannende Promis in sein Kino zu locken, wie Sie das bei der Lichtspielliebe schaffen?

Jochen Laube: Nein, gar nicht! Ich weiß, dass viele denken: Ach, der kennt die alle. Aber so ist das nicht. Wim Wenders, den ich 2018 für die erste Ausgabe anfragte, hatte ich zuvor noch nie getroffen. Er meldete sich wenige Minuten später auf meine Mail und sagte, dass er allein aufgrund des Worts "Lichtspielliebe" zusagen würde. So war es bei den anderen bekannten Gästen auch. Dieses Jahr kommt Fatih Akin zur Eröffnung mit "Rheingold". Auch er war Feuer und Flamme, unser kleines Festival zu unterstützen.

Die Lichtspielliebe musste wegen Corona zwei Jahre pausieren. War es schwer, nach diesem Break wieder einzusteigen und ein Programm zusammenzustellen?

Jochen Laube: Das war es nicht, weil es in diesem Herbst und Winter wunderbare Filme aus Deutschland geben wird und wir, das Scala-Team und der Verein Kinokult, entsprechend gutes Programm machen konnten.

Ihnen ist es wichtig, eine breite Gesellschaftsschicht anzusprechen und auch neue Zielgruppen für den Ort Kino zu begeistern. Können Sie das am Beispiel des Eröffnungsabends erläutern?

Jochen Laube: Die Eröffnung mit "Rheingold" trifft den Kern unserer Veranstaltung: Mit Fatih Akin kommt jemand, den man in der Arthousewelt niemandem vorstellen muss. Die Arthouse-Kinogänger werden kommen. Das Zusatzangebot ist ein Live-Rap-Abend, organisiert von einer Ludwigsburger Jugendinitiative. Die Lubu Beatz machen mit Jugendlichen Hip Hop und Rap und laden dazu ihre Freunde ins Kino ein. So sehen sie einen Film, der ihnen thematisch nahe liegt, aber trotzdem Filmkunst ist.

Welche Resonanz erhielten Sie nach den ersten beiden Ausgaben Ihrer Lichtspielliebe?

Jochen Laube: Das Konzept ging von Anfang an auf. Ich erinnere mich an ein Beispiel, das die Idee sehr gut widerspiegelt: Wir hatten den Dokumentarfilm "Maradona by Kusturica" von Emir Kusturica im Programm. Für dessen Vorführung lud ich Guido Buchwald ein, der damals gegen Diego Maradona im WM-Finale auf dem Rasen gestanden war. Diesen Abend haben wir bei allen Vereinen im Umkreis beworben und es war volles Haus mit mehreren 100 Fußballern, die schon lange nicht mehr im Kino gewesen waren und vor allem schon lange keinen so bildgewaltigen Dokumentarfilm mehr angeschaut hatten.

Sind Angebote wie die Lichtspielliebe wichtig, um den Buzz um das Kino allgemein übers Jahr hinweg wieder zu erhöhen?

Jochen Laube: Wir sind im Scala am Anfang; aber klar versuchen wir das übers Jahr zu strecken mit weiteren Anreizen und Ideen. Wie Sie wissen, ist mein Hauptberuf immer noch der des Produzenten, auch wenn ich mittlerweile Mitgesellschafter des Kinos bin. Dennoch arbeiten wir auch an neuen Ideen. Eine davon ist eine Art Motorsportfilmwochenende rund um das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, bei dem wir 24 Stunden lang alte und neue Rennfahrerfilme zeigen und vor allem Mitarbeiter von Porsche, Mercedes und Bosch ansprechen wollen. Klar ist so etwas wie die Lichtspielliebe ein großer Organisationsaufwand. Aber es ist nicht so, dass ich 20 verschiedenen Fußballern oder 20 verschiedenen Filmemachern hinterherlaufe. Und obwohl Ludwigsburg nicht gerade der Nabel der Welt ist, kommen die angefragten Filmemacher und Gäste gern, weil sie sehen, dass wir mit einer Liebe und Freude fürs Kino ans Werk gehen, und weil sie Lust haben, sich mit Mitmenschen auszutauschen. Das klappt erstaunlich gut, und ich will andere Kinos ermutigen, unserem Beispiel zu folgen. Natürlich bedeutet das fürs Scala auch Mehrkosten. Glücklicherweise bekommen wir mehrere kleinere Förderungen, auch die Stadt selbst greift uns mit einem kleinen Betrag unter die Arme. Aber oft lassen sich Ideen auch mit geringem Aufwand umsetzen, wie Schauspieler oder Filmemacher am Ende einer Vorführung via Zoom-Gespräch ins Haus zu holen. Mir geht es um das Grundsätzliche, mit flankierenden Maßnahmen mehr aus einem Film herauszuholen.

Was gehört noch zur diesjährigen Lichtspielliebe?

Jochen Laube: Musiker Thees Uhlmann wird kommen. Er hatte auf seiner neuen Platte einen Song über Stephen King, "Danke für die Angst". Ich habe ihn angeschrieben und gefragt, ob er bei uns nicht ein Konzert spielen will mit anschießendem gemeinsamem Binge-Watchen von Stephen-King-Horrorfilmen. Das fand er super. Für mich ist das eine Reminiszenz an meine Jugend im Scala als Kartenabreißer, wo es öfters diese Filmnächte gab, die stets gut besucht waren. Ich bin fest überzeugt, dass wir mit solchen Events - auch wenn ich dieses Wort nicht mag - die Menschen wieder für den Ort Kino begeistern können. Der gemeinsame Filmeschauen und der anschließende Austausch sind durch nichts zu ersetzen.

Erst Rap, dann Thees Uhlmann... das hört sich nach einer sehr musikalischen Lichtspielliebe an...

Jochen Laube: Nicht nur! Wir spannen den Bogen von der Musik über Horrorfilm-Freaks hin zu einer Gesprächsrunde über Glauben mit Vertretern diverser Glaubensrichtungen und dem Dokumentarfilm "Wo ist Gott?", zu der die verschiedenen Ludwigsburger Gemeinden ihre Mitglieder einladen, und bringen als Kontrapunkt dazu zwei weitere wunderbare Dokumentarfilme, "Rise Up" und "Girl Gang", in denen mit sozialem Engagement und Instagram aktuelle Themen von jungen Leuten im Mittelpunkt stehen. Außerdem haben wir die beiden besten deutschen "jungen" Filme des Jahres im Programm. "The Ordinaries" und "Aus meiner Haut" werden von den Machern persönlich präsentiert und gemeinsam diskutiert. Und so schön der Eröffnungsabend beginnt, so super passt auch unser Abschluss am 6. November mit unserem ersten Movie Slam. Man muss wissen, dass es im Scala regelmäßig sehr erfolgreiche ausverkaufte Poetry Slam Abende gibt. Mit dem Movie Slam drehen wir das Rad noch ein bisschen weiter. Vier Slammer, die zu den besten Deutschlands gehören, haben im Vorfeld einen Kurzfilm zugelost bekommen, auf den sie mit einem Text antworten müssen. Am Abend zeigen wir die Kurzfilme und die Slammer tragen ihre Texte vor - Poetry Slam zum Thema Kino und Film.

Wie viel kostet eigentlich der Eintritt?

Jochen Laube: Uns ist es wichtig, die Lichtspielliebe ganz niederschwellig zu halten, damit unsere Idee, eine möglichst breite Gesellschaftsschicht für den Ort Kino zu begeistern, aufgeht. Die Karten kosten zwischen fünf und neun Euro.

Das Gespräch führte Barbara Schuster